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День восстановления государственности в Чечне (1957)

03:3709.01.2017
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Здание обкома КПСС в Грозном, Чечено-Ингушская АССР, 1969 год
© РИА Новости. Ю. Кравчук
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День восстановления государственности в Чечне отмечается ежегодно 9 января. В этот день в 1957 году был издан указ президиума Верховного Совета РСФСР "О восстановлении Чечено-Ингушской АССР и упразднении Грозненской области". Памятная дата была установлена указом главы Чеченской республики Рамзаном Кадыровым в 2010 году.

Чечено-Ингушская автономия была упразднена после сталинской депортации чеченцев и ингушей в 1944 году.

Операция по насильственному переселению жителей Чеченской АССР получила название "Чечевица", она начала готовиться в октябре-ноябре 1943 года. Официальным обвинительным мотивом стало "…активное и почти поголовное участие в террористическом движении, направленном против Советов и Красной Армии".

21 февраля 1944 года народный комиссар внутренних дел Лаврентий Берия издал приказ по НКВД о депортации чеченцев и ингушей. Операция началась в 2 часа утра 23 февраля. Первоначально планировалось переселение в Новосибирскую и Омскую области, в Алтайский и Красноярский края. Но затем было решено переселить чеченцев и ингушей в Казахстан и Киргизию.

Депортация проходила под личным руководством Берии. Операция была рассчитана на восемь дней, задействованы в ней были 19 тысяч оперативных работников НКВД, НКГБ и СМЕРШ и около 100 тысяч офицеров и бойцов войск НКВД.

К 1 марта было отправлено 478 479 человек, из них 387 229 чеченцев и 91 250 ингушей (было среди них и около 500 представителей других народов, в основном, аварцев, выселенных по ошибке). Жителям республики разрешили взять с собой по 500 килограммов груза на семью. Спецпереселенцы должны были сдать скот и зерно – в обмен они получали скот и зерно от местных властей на новом месте жительства.

В ходе депортации, по разным данным, были убиты от 27 до 780 человек.

По одной из версий, более 700 человек были сожжены в конюшне на окраине села Хайбах Галанчожского района, однако этот инцидент остается недоказанным.

Уклониться от депортации удалось 6544 жителям республики.

7 марта 1944 года была ликвидирована и сама Чечено-Ингушская АССР. На месте районов, населенных чеченцами, был создан Грозненский округ в составе Ставропольского края. Часть территории республики была поделена между Грузией и Северной Осетией.

По данным российского историка Николая Бугая, подавляющее большинство переселенцев было направлено в Казахстан (239 768 чеченцев и 78 470 ингушей) и Киргизию (70 097 чеченцев и 2278 ингушей). Районами сосредоточения чеченцев в Казахстане стали Акмолинская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Карагандинская, Восточно-Казахстанская, Семипалатинская и Алма-Атинская области, а в Киргизии — Фрунзенская (ныне Чуйская) и Ошская области. Сотни спецпоселенцев, работавших на родине в нефтяной промышленности, были направлены на месторождения в Гурьевской (ныне Атырауская) области Казахстана.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 1948 года депортация чеченского, ингушского и других народов была объявлена вечной.

В 1953 году, после смерти Сталина, органами власти СССР был принят ряд нормативно-правовых актов, облегчающих участь спецпереселенцев. Руководством страны стал рассматриваться вопрос о восстановлении национальных автономий репрессированных народов, в том числе и чеченцев. 24 ноября 1956 года ЦК КПСС принял постановление "О восстановлении национальной автономии калмыцкого, карачаевского, чеченского и ингушского народов", согласно которому массовое выселение целых народов признавалось одним из проявлений культа личности, и признавалась необходимость восстановления национальных автономий.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 9 января 1957 года "О восстановлении Чечено-Ингушской АССР и упразднении Грозненской области" Чечено-Ингушская АССР была восстановлена с определением входящих в нее районов.

Процесс политико-правовой реабилитации ЧИАССР завершился с утверждением 11 февраля 1957 года на сессии Верховного Совета СССР Указов Президиумов Верховных Советов СССР и РСФСР о восстановлении ЧИАССР.

Весной 1957 года на родину вернулись 140 тысяч человек, к концу года — около 200 тысяч человек. В 1959 году на родине проживало лишь не более 60% чеченцев и 50% ингушей. К 1970 году эта доля достигла, соответственно, 90% и 85%.

26 апреля 1991 года законом РСФСР "О реабилитации репрессированных народов" чеченцы и ингуши были реабилитированы.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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