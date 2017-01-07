Биография Светланы Журовой

Олимпийская чемпионка, российский общественный и политический деятель Светлана Сергеевна Журова родилась 7 января 1972 года в поселке Павлово-на-Неве Кировского района Ленинградской области.

В 1999 году окончила с отличием Российскую государственную академию физической культуры (ныне Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма) с присуждением квалификации "магистр физической культуры, педагог высшей школы". В 2010 году окончила Российскую академию государственной службы при президенте РФ, специализация – "государственное регулирование рыночной экономики".

Конькобежным спортом Светлана Журова начала заниматься в девять лет в Кировской Детско-юношеской спортивной школе под руководством тренера-преподавателя Юрия Новикова.

В 1988 по 2006 годах – член сборной команды СССР/России по скоростному бегу на коньках.

Светлана Журова — заслуженный мастер спорта России (1996). Многократная чемпионка СССР/России на дистанции 500 метров (1991-2006) и спринтерском многоборье (1997, 2000, 2002, 2004, 2005); серебряный (1995, 1999) и бронзовый призер (1996) чемпионатов России в спринтерском многоборье; обладатель Кубка мира на дистанции 500 метров в общем зачете (1996); многократный победитель и призер этапов Кубка мира на дистанции 500 метров; чемпионка мира на дистанции 500 метров (1996), серебряный (1998–2000) и бронзовый (2001) призер чемпионатов мира на дистанции 500 метров; чемпионка мира в спринтерском многоборье (2006), неоднократный победитель и призер чемпионатов мира по спринтерскому многоборью на дистанциях 500 и 1000 метров; олимпийская чемпионка (2006) на дистанции 500 метров.

В 2006-2007 годах Светлана Журова была директором по работе со спортсменами и олимпийскими послами Заявочного комитета "Сочи-2014".

Параллельно с 1995 года по 2007 год Журова проходила службу в Главном Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, была инструктором отделения профессиональной подготовки. В 2006 году получила звание подполковника внутренней службы. Служба в уголовно-исполнительной системе была приостановлена в связи с осуществлением депутатских полномочий.

В марте 2007 года Светлана Журова была избрана депутатом Законодательного собрания Ленинградской области, занимала должность председателя постоянной комиссии по делам молодежи, культуре, туризму, физической культуре и спорту.

В декабре 2007 года избрана депутатом Государственной думы РФ пятого созыва по списку партии "Единая Россия", была заместителем председателя Государственной думы, членом комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей.

С 17 марта 2012 года Светлана Журова была назначена представителем в Совете Федерации от Кировской области.

В мае 2012 года вошла в Высший совет партии "Единая Россия".

В марте 2013 года Журова перешла из Совета Федерации в Госдуму на переданный ей свободный мандат фракции "Единая Россия". В Госдуме шестого созыва была членом комитета по делам национальностей, с июня 2013 года – первым заместителем председателя комитета по международным делам.

18 сентября 2016 года была избрана депутатом Государственной думы седьмого созыва, является первым заместителем председателя комитета Государственной Думы по международным делам.

Журова занимает пост председателя Наблюдательного совета Российской ассоциации спортивных сооружений.

Награждена орденом Почета (2010), имеет благодарности президента РФ (2007, 2008), ведомственные награды.

Светлана Журова была замужем за теннисистом Артемом Черненко. Воспитывает двух сыновей: Ярослава (2003 года рождения) и Ивана (2009 года рождения).

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