США
8.018 января01:54МСК
USD60.66+0.38
EUR63.81+0.79
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Справки

Биография Светланы Журовой

10:0007.01.2017
0470
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам, депутат фракции Единая Россия Светлана Журова
© РИА Новости. Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк

Олимпийская чемпионка, российский общественный и политический деятель Светлана Сергеевна Журова родилась 7 января 1972 года в поселке Павлово-на-Неве Кировского района Ленинградской области.

В 1999 году окончила с отличием Российскую государственную академию физической культуры (ныне Российский государственный университет физической культуры, спорта и туризма) с присуждением квалификации "магистр физической культуры, педагог высшей школы". В 2010 году окончила Российскую академию государственной службы при президенте РФ, специализация – "государственное регулирование рыночной экономики".

Конькобежным спортом Светлана Журова начала заниматься в девять лет в Кировской Детско-юношеской спортивной школе под руководством тренера-преподавателя Юрия Новикова.

В 1988 по 2006 годах – член сборной команды СССР/России по скоростному бегу на коньках.

Светлана Журова — заслуженный мастер спорта России (1996). Многократная чемпионка СССР/России на дистанции 500 метров (1991-2006) и спринтерском многоборье (1997, 2000, 2002, 2004, 2005); серебряный (1995, 1999) и бронзовый призер (1996) чемпионатов России в спринтерском многоборье; обладатель Кубка мира на дистанции 500 метров в общем зачете (1996); многократный победитель и призер этапов Кубка мира на дистанции 500 метров; чемпионка мира на дистанции 500 метров (1996), серебряный (1998–2000) и бронзовый (2001) призер чемпионатов мира на дистанции 500 метров; чемпионка мира в спринтерском многоборье (2006), неоднократный победитель и призер чемпионатов мира по спринтерскому многоборью на дистанциях 500 и 1000 метров; олимпийская чемпионка (2006) на дистанции 500 метров.

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Олимпийская чемпионка Светлана Журова

В 2006-2007 годах Светлана Журова была директором по работе со спортсменами и олимпийскими послами Заявочного комитета "Сочи-2014".

Параллельно с 1995 года по 2007 год Журова проходила службу в Главном Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, была инструктором отделения профессиональной подготовки. В 2006 году получила звание подполковника внутренней службы. Служба в уголовно-исполнительной системе была приостановлена в связи с осуществлением депутатских полномочий.

В марте 2007 года Светлана Журова была избрана депутатом Законодательного собрания Ленинградской области, занимала должность председателя постоянной комиссии по делам молодежи, культуре, туризму, физической культуре и спорту.

В декабре 2007 года избрана депутатом Государственной думы РФ пятого созыва по списку партии "Единая Россия", была заместителем председателя Государственной думы, членом комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей.

© РИА Новости. Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Регистрация Светланы Журовой депутатом Госдумы

С 17 марта 2012 года Светлана Журова была назначена представителем в Совете Федерации от Кировской области.

В мае 2012 года вошла в Высший совет партии "Единая Россия".

В марте 2013 года Журова перешла из Совета Федерации в Госдуму на переданный ей свободный мандат фракции "Единая Россия". В Госдуме шестого созыва была членом комитета по делам национальностей, с июня 2013 года – первым заместителем председателя комитета по международным делам.

18 сентября 2016 года была избрана депутатом Государственной думы седьмого созыва, является первым заместителем председателя комитета Государственной Думы по международным делам.

Журова занимает пост председателя Наблюдательного совета Российской ассоциации спортивных сооружений.

Награждена орденом Почета (2010), имеет благодарности президента РФ (2007, 2008), ведомственные награды.

Светлана Журова была замужем за теннисистом Артемом Черненко. Воспитывает двух сыновей: Ярослава (2003 года рождения) и Ивана (2009 года рождения).

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

Комментировать
+
Справки
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.