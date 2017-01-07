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Рождество Христово

Тема:
Празднование православного Рождества (27)
03:0707.01.2017
(обновлено: 10:01 07.01.2017)
01581
Празднование Рождества Христова в городах России
© РИА Новости. Павел Лисицын
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Рождество Христово – один из главных праздников православной церкви.

Согласно Евангелию от Луки, Иисус Христос родился от Девы Марии в царствование императора Августа (Октавия) в городе Вифлееме. Август повелел сделать всенародную перепись во всей своей империи, к которой относилась тогда и Палестина. У евреев был обычай вести народные переписи по коленам, племенам и родам, всякое колено и род имели свои определенные города и праотеческие места, потому Дева Мария и праведный Иосиф, происходившие от рода Давидова, должны были идти в Вифлеем (город Давида), чтобы внести и свои имена в список подданных кесаря. В Вифлееме в связи с переписью все места в гостиницах были заняты, и Мария и Иосиф смогли найти ночлег лишь в известняковой пещере, предназначенной для стойла скота. Когда же они там расположились, Марии наступило время родить. Среди сена и соломы в холодную зимнюю ночь родился младенец Иисус Христос. Пресвятая Дева спеленала Богомладенца и положила в ясли – кормушку для скота.

Среди полночной тишины, когда все человечество было объято сном, весть о рождении Спасителя мира услышали пастухи, сторожившие стадо. Им явился Ангел и сказал: "Не бойтесь: благовествую вам радость великую, которая будет всем людям. Сегодня родился Спаситель мира – Христос Господь! И вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях". И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога. Когда Ангелы исчезли, пастухи сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось. И, поспешив, они нашли пещеру, где находились Мария, Иосиф и Младенец, лежащий в яслях. Пастухи рассказали святому семейству о том, что было возвещено им о Младенце.

В это время, согласно Евангелию от Матфея, с дарами к Богомладенцу шли волхвы (древние мудрецы) с востока. Они ждали, что вскоре на землю должен прийти великий Царь мира. Увидев необыкновенную звезду, восшедшую над Вифлеемом в момент рождения Иисуса, волхвы (по преданию, их звали Гаспар, Мельхиор и Валтасар) направились в Иерусалим, чтобы расспросить, где нужно искать Спасителя мира. Прослышав об этом, царь Ирод, правивший в то время Иудеей, взволновался и призвал их к себе. Он выведал у волхвов время появления Вифлеемской звезды – возможный возраст будущего царя, которого он опасался как соперника своему царствованию. Ирод лицемерно просил, чтобы волхвы известили о месте рождения младенца, "чтобы и мне пойти поклониться Ему".

Следуя за путеводной звездой, волхвы достигли Вифлеема, где поклонились новорожденному Спасителю и принесли дары Востока: золото, ладан и смирну. Эти дары имели глубокий смысл: золото принесли как царю в виде дани, ладан как Богу, а смирну как человеку, который должен умереть (смирной в те далекие времена помазывали умерших). Затем, получив от Бога откровение не возвращаться в Иерусалим, другим путем ушли в свою страну.

Разгневанный Ирод, обнаружив, что волхвы не послушались его, отправил в Вифлеем солдат с приказом предать смерти всех младенцев мужского пола до двух лет. Евангелие повествует о том, что Иосиф, получив во сне предупреждение об опасности, бежал с Пресвятой Девой Марией и Младенцем в Египет, где Святое семейство и находилось до смерти Ирода.

В воспоминание о рождении (рождестве) Иисуса Христа установлен церковью праздник – Рождество Христово. Начало его празднования относится ко временам апостолов. В Апостольских постановлениях говорится: "Храните, братия, дни праздничные, и, во-первых, день Рождества Христова, которое да празднуется вами в 25-й день десятаго месяца" (от марта).

В первые три века новой эры во время гонения христиан в некоторых церквах праздник Рождества Христова соединялся с праздником Крещения 19 января (6 января по старому стилю) под общим именем Богоявления. Причиной этого, вероятно, было мнение, что Христос крестился в день своего рождения.

До 70-х годов I века подавляющее большинство христиан составляли иудеи, и среди них вопрос о дате рождения Спасителя не поднимался, потому что у иудеев вообще не принято было точно знать дни рождения. К II-III векам относятся первые попытки установить дату Рождества Христова и отмечать этот день как один из главных христианских праздников.

В 337 году папа римский Юлий I утвердил дату 25 декабря как дату Рождества Христова. С тех пор весь христианский мир празднует Рождество 25 декабря (исключение составляет армянская Церковь, которая отмечает Рождество и Крещение Господне, как единый праздник Богоявления). Русская православная церковь также празднует Рождество Христово 25 декабря, но по старому стилю – по юлианскому календарю (так как Русская православная церковь не приняла реформу календаря папы Григория XIII), то есть 7 января по новому григорианскому стилю.

Праздник Рождества Христова предваряет Рождественский пост, чтобы душа христиан очистилась молитвой и покаянием, а тело – воздержанием в пище. Пост начинается 28 ноября (15 ноября по юлианскому календарю) и длится до 7 января (25 декабря по старому стилю). Последний день Рождественского поста – Навечерие Рождества, Рождественский сочельник, когда пост становится особенно строгим и служится вечерня (вечернее богослужение) Рождества Христова. К Рождественскому сочельнику храмы украшают по-праздничному – еловыми ветвями, гирляндами с цветами и огнями.

Поскольку праздничная вечерня уже была отслужена, всенощное бдение начинается с радостного возгласа пророка Исаии: "С нами Бог!" Утреня совершается по чину великих праздников. На ней впервые полностью поется один из самых красивых канонов в православном богослужении: "Христос рождается, славите! Христос в небеси, срящите (встречайте)! Христос на земли, возноситеся! Пойте Господеви вся земля!"

Заключает празднование Рождества Христова Божественная литургия – богослужение, на котором совершается таинство Причащения.

На следующий день совершается празднование Собора Пресвятой Богородицы. Соединяя рождественские гимны с песнопениями, прославляющими Божию Матерь, церковь указывает на Марию как на того человека, благодаря которому стало возможным Боговоплощение. Праздник Собора Пресвятой Богородицы в христианской традиции является наиболее древним праздником в честь Девы Марии, началом Ее церковного почитания.

Праздник Рождества в ночь на 7 января (по новому стилю) вместе с Русской православной церковью встречают еще три поместные церкви (Иерусалимская, Сербская и Грузинская православные), а также афонские монастыри (в Греции), католики восточного обряда и некоторые протестанты, придерживающиеся юлианского календаря. По уставу Русской церкви вслед за Рождеством наступают святки (святые дни) — время особой духовной радости и продолжения празднования. В эти дни, с 8 по 17 января, отменяются однодневные посты по средам и пятницам.

К Рождеству Христову во многих семьях существует обычай наряжать елку, дарить друг другу подарки. Елочные ветви украшают различными сладостями и светящимися огоньками.

В праздник после богослужения разговлялись всевозможными мясными и рыбными закусками, заливным и запеченным гусем с яблоками. Жареная птица была украшением рождественского стола. Курицу подавали холодной, гуся или утку – горячими. Холодную птицу гарнировали солеными огурцами, помидорами и зеленью, горячую – жареным картофелем. На Рождество в каждом доме выпекали пироги, пряники, колядки (маленькие по форме изделия из ржаного пресного теста с различными начинками), которыми угощали и тех, кто приходил колядовать – петь народные песни о Рождестве Христовом.

С 1917 года в атеистическом советском государстве Рождество Христово не только праздновать, но и упоминать запрещалось. Рождественские службы совершали тайно.

27 декабря 1990 года в связи с обращением патриарха Алексия II и уважая религиозные чувства верующих, Верховный Совет РСФСР объявил Рождество Христово нерабочим днем. Постановление начало действовать с 14 января 1991 года.

В 2016 году в ночь на 7 января, в праздник Рождества Христова, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл по традиции совершил рождественское богослужение в кафедральном соборном храме Христа Спасителя. На патриаршую службу пришли тысячи верующих, в их числе премьер-министр РФ Дмитрий Медведев с супругой, члены российского парламента. Президент России Владимир Путин присутствовал на рождественском богослужении в Храме Покрова Пресвятой Богородицы в селе Тургиново Тверской области, где крестили его родителей. В 389 православных церквях, храмах и монастырях Москвы прошли праздничные богослужения, в которых приняли участие свыше 300 тысяч человек

Празднование Рождества в России
Женщина зажигает свечу в снежном Рождественском вертепе во время праздничной Рождественской службы в Богоявленском соборе в Томске
© РИА Новости. Станислав Савельев
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В ночь на 7 января (по новому стилю) праздник Рождества Христова вместе с Русской православной церковью встречают еще три поместные церкви (Иерусалимская, Сербская и Грузинская православные), а также афонские монастыри (в Греции), католики восточного обряда и некоторые протестанты, придерживающиеся юлианского календаря.
Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в эту ночь по традиции совершил рождественское богослужение в главном храме страны — кафедральном соборном храме Христа Спасителя.
Президент РФ Владимир Путин во время Рождественского богослужения в Свято-Юрьевом монастыре в Новгородской области
© РИА Новости. Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин встретил Рождество в Спасском соборе в Свято-Юрьевом монастыре Великого Новгорода.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Рождественском богослужении в храме Христа Спасителя
© РИА Новости. Сергей Пятаков
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В рождественском послании патриарх Кирилл напомнил, что христиане должны не только призывать других следовать высоким нравственным идеалам, но и сами стараться воплощать эти идеалы в своей повседневной жизни.
Рождественский вертеп возле Свято-Воскресенского храма в Чите
© РИА Новости. Евгений Епанчинцев
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Праздник Рождества по учению Церкви символизирует примирение человека с Богом.
Дмитрий Медведев с супругой Светланой на праздничном Рождественском богослужении в храме Христа Спасителя
© РИА Новости. Дмитрий Астахов
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На праздничном богослужении в храме Христа Спасителя присутствовали несколько тысяч верующих, в том числе и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев с супругой Светланой.
Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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В Рождество верующие чувствуют особую близость к ним Бога и просят Его не оставить их на путях жизни, заявил патриарх Кирилл после торжественного богослужения.
Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Чтобы почувствовать Бога, не нужно быть суперменом, не нужно напрягать сверхчеловеческие силы — нужно только сердечно обратить к Господу свою молитву, и Он отвечает на эту молитву, убежден Патриарх Московский и всея Руси.
Прихожане на праздничном богослужении в соборе Петра и Павла в Симферополе
© РИА Новости. Макс Ветров
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Прихожане на праздничном богослужении в соборе Петра и Павла в Симферополе.
Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Президент Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России с Рождеством и пожелал им здоровья, успехов и благополучия.
Президент РФ Владимир Путин во время Рождественского богослужения в Свято-Юрьевом монастыре в Новгородской области
© РИА Новости. Михаил Климентьев
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Рождество - время благих помыслов и дел, искренней заботы о ближних и о тех, кто нуждается в помощи и поддержке, считает глава российского государства.
Президент РФ Владимир Путин во время беседы с рыбаками после Рождественского богослужения в Свято-Юрьевом монастыре в Новгородской области
© РИА Новости. Михаил Климентьев
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На богослужении в Свято-Юрьевом монастыре в Новгородской области вместе с российским президентом присутствовали новгородские рыбаки, с которыми Путин познакомился осенью прошлого года во время прогулки по озеру Ильмень.
Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Рождественские дни озаряют нашу жизнь особой радостью, пробуждают самые добрые чувства, обращают нас к духовным истокам и традициям, отметил в своем поздравлении Путин.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Рождественском богослужении в храме Христа Спасителя
© РИА Новости. Сергей Пятаков
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Патриарх Кирилл пожелал верующим в Рождество безбоязненно идти стезей спасения, укрепляться в вере, утверждаться в надежде, возрастать в любви и творить добро.
Храм Архистратига Михаила в селе Ермаковка Омской области
© РИА Новости. Алексей Мальгавко
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Рождественская утреня совершается по чину великих праздников. На ней впервые полностью поется один из самых красивых канонов в православном богослужении: "Христос рождается, славите! Христос в небеси, срящите (встречайте)! Христос на земли, возноситеся! Пойте Господеви вся земля!"
Рождественское богослужение в храме Архистратига Михаила в селе Ермаковка Омской области
© РИА Новости. Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Заключает празднование Рождества Христова Божественная литургия – богослужение, на котором совершается таинство Причащения.
Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя
© РИА Новости. Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
На следующий день совершается празднование Собора Пресвятой Богородицы. Соединяя рождественские гимны с песнопениями, прославляющими Божию Матерь, церковь указывает на Марию как на того человека, благодаря которому стало возможным Боговоплощение.
Праздничное богослужение в Кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде
© РИА Новости. Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Праздник Собора Пресвятой Богородицы в христианской традиции является наиболее древним праздником в честь Девы Марии, началом Ее церковного почитания.
Рождественская служба в Кафедральном соборе во имя Казанской иконы Божией Матери в Чите
© РИА Новости. Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
По уставу Русской церкви вслед за Рождеством наступают святки (святые дни) — время особой духовной радости и продолжения празднования.
Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
К Рождеству Христову во многих семьях существует обычай наряжать елку, дарить друг другу подарки. Елочные ветви украшают различными сладостями и светящимися огоньками.
Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя
© РИА Новости. Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
В атеистическом советском государстве Рождество Христово запрещалось не только праздновать, но и упоминать, торжественные службы совершались тайно. В России Рождество стало нерабочим днем с января 1992 года.
Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Праздник Рождества Христова предваряет Рождественский пост, чтобы душа христиан очистилась молитвой и покаянием, а тело – воздержанием в пище.
Рождественское богослужение в храме Архистратига Михаила в селе Ермаковка Омской области
© РИА Новости. Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Пост начинается 28 ноября (15 ноября по юлианскому календарю) и длится до 7 января (25 декабря по старому стилю).
Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Последний день Рождественского поста – Навечерие Рождества, Рождественский сочельник, когда пост становится особенно строгим и служится вечерня (вечернее богослужение) Рождества Христова.
Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя
© РИА Новости. Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Верующие на Рождественском богослужении в храме Христа Спасителя в Москве.
Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
К Рождественскому сочельнику храмы украшают по-праздничному – еловыми ветвями, гирляндами с цветами и огнями.
Прихожанка во время праздничной Рождественской службы в Храме Святого апостола Андрея Первозванного во Владивостоке
© РИА Новости. Виталий Аньков
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Рождественские службы в ночь на 7 января прошли в храмах по всей стране, от Калининграда до Владивостока.
На фото: прихожанка во время праздничной службы в Храме Святого апостола Андрея Первозванного во Владивостоке.
Праздничная Рождественская служба в храме св. пророка Божия Илии в Выборге
© РИА Новости. Константин Чалабов
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Священнослужители во время праздничной Рождественской службы в храме св. пророка Божия Илии в Выборге.
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Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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