Биография Нины Сазоновой

Актриса театра и кино, народная артистка СССР Нина Афанасьевна Сазонова родилась 7 января 1917 года (25 декабря 1916 года по старому стилю) в селе Константиновском Московской губернии (ныне — Сергиево-Посадский район, Московская область).

Большая часть ее детства и юность прошли на Волге, в Кимрах (Тверская область).

Нина Сазонова впервые вышла на сцену еще школьницей. Когда ей еще не было 17 лет, она поступила в студию театра Красной армии (ныне Центральный академический театр Российской Армии).

В 1937 году Сазонова сдала выпускные экзамены в студии театра (педагоги Алексей Попов, Елизавета Телешова, Павел Вульф) и была зачислена в труппу театра Красной армии, с которым связала всю свою дальнейшую творческую судьбу.

Одна из первых ролей молодой актрисы в театре – Маша в водевиле "Лев Гурыч Синичкин", сыгранная в 1939 году.

22 июня 1941 года, в первый день Великой Отечественной войны (1941-1945), Сазонова выступала на Белорусском вокзале перед теми, кто отправлялся на фронт. Потом, за четыре года войны, Нина Сазонова вместе с труппой театра объездила весь фронт, дав более трех тысяч концертов. Зимой 1941 года с театральной бригадой побывала на всех участках Московской битвы, в мае 1942 года чудом выжила, попав в окружение под Харьковом.

"Образы войны", как вспоминала актриса, много лет отзывались в ее ролях, в которые органично входили песни военных лет, фронтовые воспоминания.

На сцене театра актрисой были созданы разнохарактерные образы: Манька Лагутина в "Учителе" Сергея Герасимова, Гурмыжская в "Лесе" и Сваха в "Женитьбе Бальзаминова" Александра Островского, Марья Астафьевна в "Раскинулось море широко…" Всеволода Вишневского, Александра Крона и Всеволода Азарова, Тузикова в "Барабанщице" Афанасия Салынского, Лушка в "Поднятой целине" по Михаилу Шолохову, Васса Железнова в одноименной пьесе Максима Горького, Раиса Шитова в "Снеги пали…" Родиона Феденёва, Епанчина в "Идиоте" по Федору Достоевскому и др.

© РИА Новости. РИА Новости Перейти в фотобанк Актеры Нина Сазонова, Борис Балакин и Леонид Куравлев в фильме Василия Шукшина "Живет такой парень"

В кино актриса сыграла около 30 ролей. Началом ее творческого пути на экране стала картина "Поэма о море" (1958) Александра Довженко. Наиболее запоминающимися стали её роли в фильмах "Повесть пламенных лет" (1960), "Простая история" (1960), "Живет такой парень" (1964), "Женщины" (1965), "Зигзаг удачи" (1968), "Моя улица" (1970).

Таланту Сазоновой были по силам роли в пьесах Шекспира и Достоевского, но все же главным ее созданием в театре и кино стал образ простой русской женщины с щедрым открытым для всех людей сердцем, образ матери и верной жены, который так полюбили зрители.

Во многих картинах актриса пела, песни в ее исполнении становились шлягерами ("Сестричка", "Стою на полустаночке", "Ромашки спрятались", "Вальс расставания").

Нина Сазонова — народная артистка СССР (1977), была награждена орденами Ленина (1987), Дружбы (1995), "За заслуги перед Отчеством" IV степени (2000), медалями, другими знаками отличия.

Актриса скончалась 29 февраля 2004 года в Москве. Похоронена на Ваганьковском кладбище.

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