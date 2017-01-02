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Ныне живущие представители дома Романовых

02:4902.01.2017
(обновлено: 02:52 02.01.2017)
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Мария Владимировна Романова. Архивное фото
© РИА Новости. Мария Сибирякова
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В настоящее время Романовы представлены потомками четырех сыновей императора Николая I: Александра II и великих князей Константина, Николая и Михаила Николаевичей. Большинство из них живут в странах Западной Европы и США и объединены в "Доме Романовых". Однако одна ветвь потомков Александра II — "Кирилловичи" — составляет "Российский императорский дом" и признана династиями европейских монархов.

Кирилловичи / "Российский Императорский дом"

Линия восходит к великому князю Владимиру, брату Александра III, и включает сейчас Марию Владимировну Романову и ее сына Георгия Михайловича.

После революции и убийства большевиками всего мужского потомства Александра III (Николая II, его сына Алексея и брата Михаила) права на российский престол перешли к потомству Александра II, старшим династическим представителем которого был великий князь Кирилл Владимирович. В 1922 году он объявил о своем блюстительстве престола (так как еще не был уверен в смерти своих предшественников), а 31 августа 1924 года принял титул российского императора в изгнании как Кирилл I.

В 1938 году Кирилл Владимирович скончался, ему наследовал его единственный сын Владимир. В августе 1948 года Владимир Кириллович вступил в брак с дочерью главы Грузинского царского дома князя Георгия Александровича Багратион-Мухранского великой княгиней Леонидой Георгиевной.

От этого брака 23 декабря 1953 года родилась дочь Мария, которая после смерти отца в 1992 году возглавила Российский императорский дом. В 1976 году Мария Владимировна вступила в брак с принцем Францем-Вильгельмом Прусским (в православии Михаил Павлович). От этого брака в 1981 году родился сын Георгий Михайлович.

Александровичи

Потомки Александр II через его шестого сына великого князя Павла Александровича: эта ветвь имеет двух ныне живущих представителей — братьев Дмитрия (1954) и Михаила (1959) Павловичей Романовских-Ильинских.

Константиновичи

По мужской линии ветвь пресеклась в 1973 году.

Николаевичи

По мужской линии ветвь пресеклась 31 декабря 2016 года.

До недавних пор она была представлена братьями Николаем Романовичем (1922-2014) и Дмитрием Романовичем (1926-2017), который как самый старший представитель рода возглавлял "Дом Романовых".

Мария Владимировна оспаривала права князя Дмитрия Романовича на старшинство, поскольку он, по ее мнению, происходит от неравнородного брака.

Михайловичи

К этой ветви принадлежат все остальные живущие ныне мужчины-Романовы.

Андрей (1923), сын князя Андрея Александровича и Донны Элизабетты Руффо деи Принчипи ди Сант'Антимо (США)

Алексей (1953), сын князя Андрея Андреевича и Хелен Дорнев (США).

Петр (1961) и Андрей (1963), сыновья князя Андрея Андреевича и Кэтлин Норрис (США).

Дмитрий (1954) и Михаил (1960), сыновья князя Павла Дмитриевича и Анжелики Кауффманн (США).

Николай (1968) и Даниил (1972), сыновья князя Николая Ростиславовича и Памелы Кузиновской (США).

Ростислав (1985) и Никита (1987), сыновья князя Ростислава Ростиславовича и Кристии Ипсен (Великобритания).

Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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