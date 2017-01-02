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Биография биатлониста Александра Тихонова

10:0002.01.2017
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Олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов на Балу олимпийцев России - 2016
© РИА Новости. Александр Вильф
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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Иванович Тихонов родился 2 января 1947 года в селе Уйское Челябинской области.

Окончил в Челябинске училище фабрично-заводского обучения (ФЗО). Два года отработал на Челябинском металлургическом заводе каменщиком огнеупорной кладки.

Окончил Новосибирский техникум физической культуры в 1968 году и Новосибирский государственный университет в 1995 году.

После окончания техникума Александр Тихонов прошел срочную службу в армии.

Лыжами увлекся в детстве. В 1958 году, учась в пятом классе, Тихонов выиграл свои первые лыжные гонки на приз газеты "Пионерская правда".

За училище и спортивное общество "Трудовые резервы" он выступал в коньках и в беговых лыжах. Учась в техникуме, занимался беговыми коньками, велосипедом, лыжами.

В 1966 году дебютировал на зимней Спартакиаде народов СССР в Свердловске (ныне Екатеринбург) и победил в лыжных гонках на пять и десять километров. В том же 1966 году по рекомендации старшего тренера сборной СССР по биатлону Александра Привалова переквалифицировался в биатлониста.

Олимпийский дебют Тихонова состоялся в 1968 году в Гренобле (Франция), где он завоевал серебряную медаль в индивидуальной гонке на 20 километров, а также бежал за сборную страны на первом этапе эстафеты, где советская команда завоевала титул чемпиона Олимпиады.

© РИА Новости. Павел Комаров
Олимпийский пропуск биатлониста Александра Тихонова (Гренобль, 1968 г.) на выставке "Спортзал в музее" в Музее Новосибирска

На Олимпийских играх в Саппоро (1972) он бежал на первом этапе, а в Инсбруке (1976) выступал на последнем четвертом этапе эстафеты; советская сборная выиграла золотые медали Олимпиад.

В 1980 году на открытии Олимпиады в Лейк-Плэсиде (США) Тихонов нес знамя олимпийской сборной СССР, а благодаря золотой медали, полученной на четвертой Олимпиаде, был занесен в книгу рекордов Гиннесса.

Александр Тихонов – заслуженный мастер спорта (1968). Четырехкратный чемпион Олимпийских игр (1968, 1972, 1976, 1980) в эстафете, многократный чемпион мира (1969-1978) и СССР (1969-1977) по биатлону. Получил первый Кубок мира по биатлону (1977), обладатель Кубка СССР 1978 года.

После Олимпиады 1980 года он завершил свои выступления в качестве спортсмена и перешел на тренерскую работу. В 1982 году Александр Тихонов был назначен старшим тренером молодежной сборной СССР. С 1985 года по 1987 год являлся заместителем председателя Новосибирского областного совета "Динамо". В 1987-1990 годах работал тренером экспериментальной команды страны по биатлону.

В конце 1980-х годов Александр Тихонов начал заниматься бизнесом. С группой бывших спортсменов в Новосибирске он организовал советско-австрийское предприятие, специализировавшееся на приключенческом туризме, советско-японское совместное предприятие "Авто-сан" по продаже автомобилей, открыл сеть коммерческих фирм под брендом "Тихонов и К", организовал производство зерновых в Ростовской области, наладил в Москве мясное производство, в Зеленограде — производство рыбной продукции.

© РИА Новости. Мищенко
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Биатлонист Александ Тихонов

На Центральном ипподроме Москвы он создал конно-спортивный "Клуб Тихонова", сам участвовал в соревнованиях по преодолению препятствий и даже избирался вице-президентом Федерации конного спорта России. После закрытия клуба в Москве подарил четырнадцать лошадей своим друзьям – владельцам конно-спортивного клуба в Чувашии.

В октябре 1999 года Александр Тихонов баллотировался на пост губернатора Московской области, но не прошел во второй круг.

В августе 2000 года Тихонову было предъявлено обвинение в соучастии в подготовке покушения на губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. 23 июля 2007 года Новосибирский областной суд признал Тихонова виновным по статьям 133 и 105 УК РФ – соучастие в форме подстрекательства к убийству по найму – и приговорил его к трем годам лишения свободы. В этот же день он был освобожден по амнистии, объявленной Госдумой в честь 55-летия Победы в Великой Отечественной войне. Сам Тихонов себя виновным не признал.

Александр Тихонов имеет восемь авторских свидетельств, в том числе по разработке и совершенствованию спортивного стрелкового оружия в соавторстве с Ижорским оружейным заводом.

Международной федерацией биатлона был признан "Лучшим биатлонистом XX века". В 1977 году мировая общественность назвала его "Мистер биатлон".

В 1996-2008 годах Александр Тихонов был президентом Союза биатлонистов России. С 2008 года по 2010 год — вице-президентом этого союза. Кроме того, в 2002-2009 годах Тихонов был первым вице-президентом Международного союза биатлонистов.

© РИА Новости. Дмитрий Донской
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Биатлонист А.Тихонов

С 2014 года  – член правления Союза биатлонистов России.

Александр Тихонов — подполковник внутренних войск МВД России. За задержание особо опасного преступника в 1969 году он был удостоен ордена Красной Звезды.

За выдающиеся спортивные достижения награжден орденом Ленина (1980), орденом Трудового Красного Знамени (1976), орденом Дружбы (1999), медалями "За трудовую доблесть" (1968) и "За трудовое отличие" (1972). В феврале 1999 года был удостоен награды Международного олимпийского комитета — Олимпийского Ордена Славы.

Имя Тихонова в 2008 году было присвоено биатлонному центру в селе Уват Тюменской области, в том же году в селе Уват открылся музей "А.И. Тихонов — легенда мирового биатлона".

Александр Тихонов женат четвертым браком. У него есть сын от второго брака и дочь от третьего. Младший сын от второго брака погиб.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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