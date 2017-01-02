Либерализация цен в России

В постперестроечный переходный период (1992-1993) вслед за политическим оформлением новой власти в 1991 году происходило утверждение экономических и конституционных основ нового государственного устройства России. При этом главную задачу новое руководство страны видело в закреплении политических изменений в российском обществе. Экономика России, ее конституционное устройство должны были прийти в соответствие с новым политическим строем страны, что подразумевало переход к рыночной экономике, ее демонополизацию и приватизацию, создание класса частных предпринимателей и собственников, укрепление власти президента.

В стране сложилось тяжелое экономическое положение. По данным, которые приводит известный экономист Евгений Ясин в своей книге "Российская экономика: истоки и панорама рыночных реформ", в стране наблюдалось сокращение потребления населением продуктов питания практически по всем основным их видам. Продажа колбасы, которая была своего рода символом благополучия в советском "развитом социализме", снизилась за 1991 год на 24% (с 1835 до 1393 тысяч тонн). Тот же показатель по молокопродуктам вообще составил 41% (с 21,5 до 12,7 миллиона тонн). Консервы, которые годами лежали на прилавках продуктовых магазинов, стали раскупаться со стремительной быстротой: продажа мясных консервов возросла почти в 2 раза (с 806 до 1595 миллиона условных банок). Если товарные запасы в розничной торговле (на конец года) в днях товарооборота в 1985 году составляли 93 дня, то в 1990 году этот показатель снизился до 44, а в 1991-м году – до 39 дней.

По оценкам Всемирного банка, дефицит реконструированной бюджетной системы в 1991 году составил 31% ВВП. Денежная масса выросла в 4,4 раза, еще подконтрольные цены – в 2 раза (на 101,2%). Дефицит валюты для оплаты централизованного импорта за 10 месяцев 1991 года составил 10,6 миллиарда долларов.

Надвигалась угроза голода. Нормы отпуска продуктов по карточкам в большинстве регионов к концу 1991 года составляли: сахар – 1 кг на человека в месяц, мясопродукты – 0,5 кг (с костями), масло животное – 0,2 кг. При потребности в продовольственном зерне 5 миллионов тонн в месяц в январе 1992 года ресурсов в наличии было 3 миллиона тонн. По расчетам Росхлебопродукта, дефицит зерна по импорту составлял 17,35 миллиона тонн. Чтобы закупить такое количество, требовалось около 3 миллиардов долларов. В кредит уже никто не поставлял. В этих условиях у правительства не оставалось никакого другого пути, кроме как пойти на быструю и масштабную либерализацию цен.

28 октября 1991 года на V съезде народных депутатов президент России Борис Ельцин выступил с программой радикальных экономических реформ, предусматривающей либерализацию цен и зарплаты, свободу торговли и приватизацию. 6-8 ноября 1991 года было сформировано правительство во главе с Борисом Ельциным и двумя вице-премьерами – Геннадием Бурбулисом (отвечавшим за политические вопросы) и Егором Гайдаром (министром экономики и финансов, курировавшим экономическую реформу).

3 декабря Борис Ельцин подписан указ "О мерах по либерализации цен".

2 января 1992 года произошел единовременный отпуск цен. После этого дня свободными стали 80% оптовых и 90% розничных цен. Еще сохранился контроль за ценами на ряд потребительских товаров: хлеб, молоко, кефир, творог, детское питание, соль, сахар, растительное масло, водка, спички, лекарства (цены повышены в 3 раза), а также на электроэнергию, городской транспорт, квартплату и плату за коммунальные услуги. С марта по май контроль за ценами на эти товары был снят или передан на уровень регионов.

В административном порядке с сохранением государственного контроля были повышены цены на нефть – в 5 раз, на газ и электроэнергию для производственного потребления – в 4,7; на уголь – в 5,5 раза.

Цены на нефть либерализовали в мае 1992 года. В 1993 году осуществился переход к свободным ценам на уголь. После этого под контролем федерального правительства остались только цены и тарифы на продукцию естественных монополий – газ, электроэнергия, железнодорожные перевозки, транспортировка нефти и т.п.

Кроме либерализации цен были временно отменены ограничения на импорт, установлен нулевой импортный тариф. Именно свободный импорт в начале 1992 года сыграл роль катализатора в развитии частной рыночной торговли.

29 января 1992 года президент РФ Борис Ельцин подписал Указ "О свободе торговли". В соответствии с этим указом предприятиям независимо от форм собственности и гражданам было предоставлено право осуществлять торговую, посредническую и закупочную деятельность без специальных разрешений. Все это привело к постепенному насыщению потребительского рынка и росту товарных запасов в розничной торговле.

Вместе с тем в экономике страны проявились такие негативные явления, как кризис взаимных неплатежей предприятий, дефицит наличных денег, вызвавший острое социальное напряжение, снижение налоговых поступлений в бюджет, инфляция.

В своих выступлениях накануне либерализации Егор Гайдар говорил о предстоящем первоначальном повышении цен на 200-300%. В действительности же в январе 1992 года их рост по сравнению с предыдущим месяцем составил 352%. По итогам 1992 года – 2508%.

В апреле 1992 года на VI Съезде народных депутатов России экономическая политика правительства подверглась резкой критике. 11 апреля Съезд принял постановление "О ходе экономической реформы в Российской Федерации", в котором отметил целый ряд проблем в экономике: спад производства, разрушение хозяйственных связей, снижение жизненного уровня населения, рост социальной напряженности, нехватка денежной наличности. Съезд признал деятельность правительства Российской Федерации по реализации экономической реформы неудовлетворительной и предложил президенту и правительству России внести существенные коррективы в тактику и методы осуществления экономической реформы с учетом замечаний и предложений.

13 апреля Гайдар заявил об отставке правительства.

После VI Съезда начала разрабатываться "Среднесрочная экономическая концепция правительства", которая предусматривала снижение доли регулируемых цен и объемов государственных закупок, развертывание массовой приватизации, доведение цен на энергоносители до общемирового уровня лишь в течение 2 лет. Фактически, под давлением депутатов и директоров государственных предприятий, финансовая политика стала менее жесткой.

Осенью правительство вновь подвергалось критике с требованиями восстановить регулирование цен и увеличить прямое вмешательство государства в происходящие в народном хозяйстве процессы.

В декабре 1992 года VII Съездом народных депутатов Егор Гайдар не был утвержден на пост председателя Совета министров. Главой правительства был утвержден Виктор Черномырдин.

Либерализация цен стала одним из важнейших звеньев на пути перехода России от плановой экономики к рыночной. Однако она не была согласована с монетарной политикой, в результате большинство предприятий осталось без оборотных средств.

Центробанк вынужден был включить печатный станок, что разогнало инфляцию до невиданных прежде величин — несколько тысяч процентов в год. Это привело к обесцениванию заработной платы и доходов населения, нерегулярным выплатам зарплаты, стремительному обнищанию граждан. Как следствие, гиперинфляция вызвала падение спроса, что усугубило экономический спад, а также реальное сжатие денежной массы, на которую легла дополнительная нагрузка по обслуживанию появившихся в результате первой волны приватизации акций и облигаций. Кроме того, обесценились советские сбережения, которые не были индексированы.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников