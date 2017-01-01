1 января 1932 года вступил в строй Горьковский автомобильный завод (ГАЗ) – ныне крупнейшее предприятие российского автомобилестроения, входящее в состав автомобилестроительного холдинга "Группа ГАЗ". Выпускает самую широкую гамму грузовых автомобилей, спецтехнику, автокомпоненты.

Постановление Президиума Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) СССР о строительстве близ Нижнего Новгорода крупного автомобильного завода было принято 6 апреля 1929 года. 31 мая ВСНХ СССР заключил с американской фирмой Ford Motor Company соглашение о технической помощи при организации и налаживании массового производства легковых автомобилей типа Ford-A и грузовых автомобилей типа Ford-AA.

Технологическое и строительное проектирование автозавода велось в США в основном силами советских инженеров при тесном сотрудничестве с фирмой Ford Motor Company. Архитектурно-строительный проект разрабатывался фирмой Austin & K.

2 мая 1930 года под Нижним Новгородом был заложен первый камень в фундамент будущего автомобильного завода, а к 1 ноября 1931 года строительство в основном было закончено. Автозавод получил лучшее по тому времени отечественное оборудование и станки, прессы, машины из США и стран Европы (Германии, Англии, Италии, Франции). Для пуска первой очереди было смонтировано 4,5 тысячи разных агрегатов, восемь тысяч электромоторов.

1 января 1932 года Нижегородский автозавод, созданный практически за 18 месяцев, вступил в строй действующих предприятий. В этот же день в ремонтно-механическом цехе состоялась общезаводская профсоюзная конференция, на которой было принято решение присвоить автозаводу имя председателя Совета Народных Комиссаров Вячеслава Молотова.

29 января 1932 года с конвейера сошел первый автомобиль – грузовик НАЗ-АА. После переименования 7 октября 1932 года Нижнего Новгорода в Горький эта модель стала называться ГАЗ-АА. Хотя в 1990 году город стал снова Нижним Новгородом, заводу оставили название "ГАЗ".

6 декабря 1932 года на заводе были собраны первые легковые автомобили ГАЗ-А. Машины моделей ГАЗ-А и ГАЗ-АА изготавливались по чертежам американской фирмы Ford.

В 1933 году появился автобус служебного назначения ГАЗ-03-30. В конце 1934 года на конвейер встал трехосный грузовик ГАЗ-ААА. Позже появился самосвал ГАЗ-410. Также в те годы был создан газогенераторный грузовик ГАЗ-42, а на базе автомобиля ГАЗ-А — пикап ГАЗ-4 с металлической платформой на 500 килограммов груза.

В марте 1936 года был начат выпуск первой модели отечественного легкового автомобиля ГАЗ-М1 ("эмка"). В 1937 году автомобиль М-1 был представлен СССР на Всемирной промышленной выставке в Париже (Франция). Эта машина, модернизируясь в деталях, служила людям с конца 1930-х до 1950-х годов. На базе М-1 был разработан и серийно выпускался пикап ГАЗ-415 грузоподъемностью 400 килограмм.

К концу 1930-х годов ГАЗ стал ведущим автозаводом страны и дал СССР 450 тысяч автомобилей. Он освоил выпуск 17-ти моделей и модификаций автомобилей и производил 68,3% всех выпускаемых в СССР автомобилей.

С началом Великой Отечественной войны (1941-1945) завод практически полностью переориентировался на выпуск военной продукции и стал одним из ключевых центров снабжения Красной армии военной техникой и боеприпасами. Помимо автомобилей в годы войны на нем производили танки, бронемашины, самоходные артиллерийские установки, миномёты, снаряды для "катюш". Летом 1943 года в результате налетов фашистской авиации завод был сильно разрушен, его восстановление заняло сто дней и ночей, хотя по прогнозам специалистов, на это должно было потребоваться несколько лет.

За самоотверженный труд в годы войны коллектив предприятия был отмечен орденами Ленина, Красного Знамени и Отечественной войны I степени. Ему 33 раза присуждалось переходящее Красное Знамя Государственного Комитета Обороны. Тысячи автозаводцев были награждены орденами и медалями.

После войны завод выпускал грузовые автомобили ГАЗ-51 и ГАЗ-63, легковые "Победа", ГАЗ-12 ("ЗиМ" – Завод им. Молотова) и ГАЗ-69 (внедорожник).

"ЗиМ" – первая представительская модель Горьковского автозавода, выпускалась до 1959 года. Еще до окончания выпуска машины, в 1957 году, когда Молотов попал в опалу, Завод имени Молотова стал называться просто Горьковским автомобильным заводом, его продукция утратила букву "М" в индексах.

Не обошла кампания переименований и "ЗиМ" – с 1957 года машина получила обычное заводское обозначение ГАЗ-12.

В 1956 году на заводе был начат выпуск легкового автомобиля "Волга", заменившего машину "Победа", с 1959 года — автомобиля "Чайка".

С 1966 года основные модели грузовых автомобилей завода – ГАЗ-53, ГАЗ-66 и их модификации. Продукция Горьковского автозавода экспортировалась во многие страны.

Разработка и промышленное освоение 16 базовых и двух унифицированных моделей семейства автомобилей и машин "ГАЗ" были удостоены Государственных премий и Государственных премий РСФСР в области науки и техники. За успешное освоение производства новых грузовых и легковых автомобилей завод в 1971 году был награжден орденом Ленина. В 1980 году за большой вклад в развитие автомобилестроения и международной торговли коллектив завода наградили Международной премией "Золотой Меркурий".

В ноябре 1992 года Горьковский автомобильный завод был преобразован в акционерное общество открытого типа. В 2001 году ОАО "ГАЗ" вошло в состав автомобилестроительного холдинга "РусПромАвто", который в результате кардинальной реструктуризации 2005 года был преобразован в холдинг "Группа ГАЗ".

В 1994 году завод начал выпуск новых легких коммерческих автомобилей ГАЗ-3302 "ГАЗель", в 2010 году — модернизированного автомобиля "ГАЗель-БИЗНЕС".

В 2011 году на заводе была разработана новая линейка сельскохозяйственных автомобилей "Ермак". В 2013 году началось производство автомобилей нового семейства NEXT с выпуска легкого коммерческого автомобиля "ГАЗель NEXT". На основе базовой модели к 2016 году была создана полная линейка коммерческой техники полной массой от 2,8 до 5,0 тонн.

За годы работы автозаводцами разработано более 40 базовых моделей грузовых и легковых автомобилей, а также военных и специальных автомобилей и автобусов, сотни их модификаций и опытных конструкций. Завод выпустил свыше 18 миллионов легковых и грузовых автомобилей.

Горьковский автозавод сегодня – ключевое предприятие "Группы ГАЗ" – выпускает легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили (микроавтобусы, фургоны и фургоны-комби, шасси, бортовые автомобили), свыше 300 видов спецтехники, а также автокомпоненты (системы PowerTrain, системы управления, элементы кузова, оснастка, детали кузнечного производства, чугунное и цветное литье). Самые популярные автомобильные бренды завода – "ГАЗель", "Соболь", "Валдай" и "Садко".

Помимо разработки и выпуска собственного модельного ряда автомобилей, ГАЗ ведет сотрудничество с международными автопроизводителями Volkswagen и Daimler. С 2013 года на ГАЗе в режиме контрактной сборки выпускаются автомобили Škoda Yeti, Volkswagen Jetta и Škoda Octavia, а также коммерческие автомобили Mercedes-Benz Sprinter.

Продукции предприятия продается в России, странах СНГ и дальнего зарубежья. Доля ГАЗа на российском рынке легких коммерческих автомобилей — около 50%, в сегменте среднетоннажных грузовиков — около 70%.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников