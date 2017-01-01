Биография Владимира Титова

Советский и российский космонавт, Герой Советского Союза Владимир Георгиевич Титов родился 1 января 1947 года в городе Сретенск Читинской области РСФСР (ныне в Забайкальском крае РФ).

В 1970 году окончил Черниговское высшее военное авиационное училище летчиков им. Ленинского комсомола по командно-авиационной специальности. Получил диплом летчика-инженера. В 1984-1987 годах проходил подготовку на заочном отделении Военно-воздушной академии им. Ю.А. Гагарина, который окончил с отличием и получил квалификацию "офицер по управлению боевыми действиями".

С 1970 года Владимир Титов служил летчиком-инструктором, с 1973 года — старшим летчиком-инструктором 701 учебного авиационного полка (УАП) Черниговского ВВАУЛ.

С 1974 года — командир звена 2 истребительной авиационной эскадрильи 70 отдельного истребительного тренировочного авиационного полка особого назначения им. В.С. Серегина 1 НИИ ЦПК. Летал на различных модификациях самолета МиГ-21. Освоил 10 типов самолетов и их модификаций. Имеет общий налет 1500 часов. Выполнил более 100 прыжков с парашютом.

С августа 1976 года – в отряде космонавтов. Прошел полный курс общекосмической подготовки и подготовки к полетам на космических кораблях типа "Союз", "Союз Т" и на орбитальных станциях типа "Салют" и "Мир".

20-22 апреля 1983 года Владимир Титов в качестве командира космического корабля "Союз Т-8" совместно с бортинженером Геннадием Стрекаловым и космонавтом-исследователем Александром Серебровым осуществил свой первый полет в космос. Программа полета предусматривала стыковку КК "Союз Т-8" с орбитальным КК "Салют-7" – "Космос-1443" и выполнение на борту пилотируемого комплекса ряда научно-технических и медико-биологических исследований и экспериментов. Однако стыковку выполнить не удалось.

Продолжительность полета составила 2 суток 00 часов 17 минут.

26 сентября 1983 года Владимир Титов и Геннадий Стрекалов готовились к полету на корабле "Союз Т-10/1". За 90 секунд до старта возник пожар в нижней части ракеты-носителя, запуск был остановлен, спускаемый аппарат с космонавтами благополучно приземлился в четырех километрах от ракеты.

Свой второй космический полет Владимир Титов совершил с 21 декабря 1987 года по 21 декабря 1988 года в качестве командира 3-й основной экспедиции (ЭО-3) на ОК "Мир", продолжительность — 365 суток 22 часа 38 минут. Во время полета Титов выполнил три выхода в открытый космос. В ноябре 1988 года экипаж 3-й основной экспедиции принял советско-французской экипаж, прибывший на КК "Союз ТМ-7". После трех недель совместной работы советские космонавты Владимир Титов и Муса Манаров, установив рекорд более чем годового пребывания на околоземной орбите, вместе с французским космонавтом Жан-Лу Кретьеном возвратились на Землю на КК "Союз ТМ-6".

Осенью 1992 года Титов начал подготовку к полету на американском космическом челноке – шаттл по программе STS-60 в Космическом центре NASA им. Л. Джонсона в Хьюстоне (штат Техас, США).

3-11 февраля 1995 года Владимир Титов совершил третий космический полет в качестве специалиста полета шаттла Discovery STS-63. Программа полета включала сближение с орбитальным комплексом "Мир" на расстояние до 10 метров. Продолжительность полета — 8 суток 6 часов 29 минут.

С 29 сентября по 6 октября 1997 года Владимир Титов совершил четвертый полет в космос в качестве специалиста полета шаттла Atlantis STS-86. В ходе полета была осуществлена стыковка с орбитальным комплексом "Мир", а 1 октября 1997 года Владимир Титов выполнил выход в космос с борта шаттла. Продолжительность полета составила 10 суток 19 часов 22 минуты.

С 1986 года Владимир Титов работал в Научно-исследовательском испытательном центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина (РГНИИ ЦПК), был командиром группы, заместителем начальника 1-го управления (по подготовке космонавтов) 1-го НИИ ЦПК, инструктором-космонавтом-испытателем 1-й группы отряда космонавтов, начальником 3-го управления ЦПК.

С 1998 года Владимир Титов – полковник в запасе. После увольнения из армии и отряда космонавтов, работал начальником управления пилотируемых программ в ГКНПЦ имени Хруничева. В июне 1999 года был назначен директором подразделения компании Boeing Space & Communications по России и странам СНГ.

С 2007 года является советником компании Excalibur Almaz Ltd. в России.

Владимир Титов – Герой Советского Союза (1988). Награжден двумя орденами Ленина (1983, 1988), орденом Красной Звезды (1988), медалью "За заслуги в освоении космоса" (2011) и восемью медалями.

Среди иностранных наград Титова – болгарские ордена Георгия Димитрова (1988) и "Стара Планина" I степени (2003), афганский орден "Солнце Свободы" (1988).

Владимир Титов — командор ордена Почетного легиона (Франция, 1988), награжден двумя медалями NASA "За космический полет" (NASA Space Flight Medal).

Владимир Титов женат, у него двое детей – дочь и сын.

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