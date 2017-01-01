США
1.011 января13:21МСК
USD60.66+0.38
EUR63.81+0.79
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Справки

Биография Владимира Титова

04:2801.01.2017
0340
Летчик-космонавт СССР Владимир Титов
© РИА Новости. Александр Моклецов
Перейти в фотобанк

Советский и российский космонавт, Герой Советского Союза Владимир Георгиевич Титов родился 1 января 1947 года в городе Сретенск Читинской области РСФСР (ныне в Забайкальском крае РФ).

В 1970 году окончил Черниговское высшее военное авиационное училище летчиков им. Ленинского комсомола по командно-авиационной специальности. Получил диплом летчика-инженера. В 1984-1987 годах проходил подготовку на заочном отделении Военно-воздушной академии им. Ю.А. Гагарина, который окончил с отличием и получил квалификацию "офицер по управлению боевыми действиями".

С 1970 года Владимир Титов служил летчиком-инструктором, с 1973 года — старшим летчиком-инструктором 701 учебного авиационного полка (УАП) Черниговского ВВАУЛ.

С 1974 года — командир звена 2 истребительной авиационной эскадрильи 70 отдельного истребительного тренировочного авиационного полка особого назначения им. В.С. Серегина 1 НИИ ЦПК. Летал на различных модификациях самолета МиГ-21. Освоил 10 типов самолетов и их модификаций. Имеет общий налет 1500 часов. Выполнил более 100 прыжков с парашютом.

С августа 1976 года – в отряде космонавтов. Прошел полный курс общекосмической подготовки и подготовки к полетам на космических кораблях типа "Союз", "Союз Т" и на орбитальных станциях типа "Салют" и "Мир".

20-22 апреля 1983 года Владимир Титов в качестве командира космического корабля "Союз Т-8" совместно с бортинженером Геннадием Стрекаловым и космонавтом-исследователем Александром Серебровым осуществил свой первый полет в космос. Программа полета предусматривала стыковку КК "Союз Т-8" с орбитальным КК "Салют-7" – "Космос-1443" и выполнение на борту пилотируемого комплекса ряда научно-технических и медико-биологических исследований и экспериментов. Однако стыковку выполнить не удалось.

Продолжительность полета составила 2 суток 00 часов 17 минут.

26 сентября 1983 года Владимир Титов и Геннадий Стрекалов готовились к полету на корабле "Союз Т-10/1". За 90 секунд до старта возник пожар в нижней части ракеты-носителя, запуск был остановлен, спускаемый аппарат с космонавтами благополучно приземлился в четырех километрах от ракеты.

Свой второй космический полет Владимир Титов совершил с 21 декабря 1987 года по 21 декабря 1988 года в качестве командира 3-й основной экспедиции (ЭО-3) на ОК "Мир", продолжительность — 365 суток 22 часа 38 минут. Во время полета Титов выполнил три выхода в открытый космос. В ноябре 1988 года экипаж 3-й основной экспедиции принял советско-французской экипаж, прибывший на КК "Союз ТМ-7". После трех недель совместной работы советские космонавты Владимир Титов и Муса Манаров, установив рекорд более чем годового пребывания на околоземной орбите, вместе с французским космонавтом Жан-Лу Кретьеном возвратились на Землю на КК "Союз ТМ-6".

Осенью 1992 года Титов начал подготовку к полету на американском космическом челноке – шаттл по программе STS-60 в Космическом центре NASA им. Л. Джонсона в Хьюстоне (штат Техас, США).

3-11 февраля 1995 года Владимир Титов совершил третий космический полет в качестве специалиста полета шаттла Discovery STS-63. Программа полета включала сближение с орбитальным комплексом "Мир" на расстояние до 10 метров. Продолжительность полета — 8 суток 6 часов 29 минут.

С 29 сентября по 6 октября 1997 года Владимир Титов совершил четвертый полет в космос в качестве специалиста полета шаттла Atlantis STS-86. В ходе полета была осуществлена стыковка с орбитальным комплексом "Мир", а 1 октября 1997 года Владимир Титов выполнил выход в космос с борта шаттла. Продолжительность полета составила 10 суток 19 часов 22 минуты.

С 1986 года Владимир Титов работал в Научно-исследовательском испытательном центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина (РГНИИ ЦПК), был командиром группы, заместителем начальника 1-го управления (по подготовке космонавтов) 1-го НИИ ЦПК, инструктором-космонавтом-испытателем 1-й группы отряда космонавтов, начальником 3-го управления ЦПК.

С 1998 года Владимир Титов – полковник в запасе. После увольнения из армии и отряда космонавтов, работал начальником управления пилотируемых программ в ГКНПЦ имени Хруничева. В июне 1999 года был назначен директором подразделения компании Boeing Space & Communications по России и странам СНГ.

С 2007 года является советником компании Excalibur Almaz Ltd. в России.

Владимир Титов – Герой Советского Союза (1988). Награжден двумя орденами Ленина (1983, 1988), орденом Красной Звезды (1988), медалью "За заслуги в освоении космоса" (2011) и восемью медалями.

Среди иностранных наград Титова – болгарские ордена Георгия Димитрова (1988) и "Стара Планина" I степени (2003), афганский орден "Солнце Свободы" (1988).

Владимир Титов — командор ордена Почетного легиона (Франция, 1988), награжден двумя медалями NASA "За космический полет" (NASA Space Flight Medal).

Владимир Титов женат, у него двое детей – дочь и сын.

Материал подготовлен на основе информации открытых источников

© РИА Новости. Александр Моклецов
Перейти в фотобанк
Владимир Георгиевич Титов, летчик-космонавт СССР
Комментировать
+
Справки
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.