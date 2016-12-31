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Наступление Нового 2017 года в городах России по московскому времени

10:0031.12.2016
050410
Праздничная иллюминация и Спасская башня Московского Кремля на Красной площади
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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В Москве 31 декабря 2016 года 15 часов

Новый год наступает в Петропавловске-Камчатском, Анадыре.

В Москве 31 декабря 2016 года 16 часов

Новый год наступает в Северо-Курильске, Магадане, Южно-Сахалинске.

В Москве 31 декабря 2016 года 17 часов

Новый год наступает в Верхоянске, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, Биробиджане, Уссурийске, Находке, Владивостоке.

В Москве 31 декабря 2016 года 18 часов

Новый год наступает в Тикси, Мирном, Якутске, Тынде, Благовещенске, Чите.

В Москве 31 декабря 2016 года 19 часов

Новый год наступает в Братске, Иркутске, Улан-Удэ.

В Москве 31 декабря 2016 года 20 часов

Новый год наступает в Хатанге, Дудинке, Норильске, Красноярске, Кемерове, Кызыле, Абакане, Томске, Новосибирске, Барнауле, Горно-Алтайске.

В Москве 31 декабря 2016 года 21 час

Новый год наступает в Омске.

В Москве 31 декабря 2016 года 22 часа

Новый год наступает в Салехарде, Новом Уренгое, Ханты-Мансийске, Сургуте, Перми, Кудымкаре, Уфе, Оренбурге, Челябинске, Кургане, Тюмени.

В Москве 31 декабря 2016 года 23 часа

Новый год наступает в Самаре, Ижевске, Астрахани, Саратове, Ульяновске.

В Москве 31 декабря 2016 года 24 часа

Новый год отмечают в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Архангельске, Белгороде, Брянске, Великом Новгороде, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Грозном, Иванове, Йошкар-Оле, Калуге, Казани, Кирове, Костроме, Краснодаре, Курске, Липецке, Магасе, Майкопе, Махачкале, Мурманске, Назрани, Нарьян-Маре, Нальчике, Нижнем Новгороде, Орле, Пензе, Петрозаводске, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Саранске, Симферополе, Смоленске, Сочи, Сыктывкаре, Тамбове, Твери, Туле, Чебоксарах, Черкесске, Элисте, Ярославле.

В Москве 1 января 2017 года 1 час

Новый год наступает в Калининграде.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

Новый год в России
Празднование Нового года на Красной площади
© РИА Новости. Максим Блинов
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В Москве традиционным центром новогодних гуляний стала Красная площадь.
Празднование Нового года на Красной площади
© РИА Новости. Максим Блинов
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Всего на улицах в центре Москвы Новый год встретили более 50 тысяч человек.
Встреча Нового года в регионах России
© РИА Новости. Михаил Мокрушин
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Наступивший год для России - прежде всего год Олимпийских игр в Сочи.
Встреча Нового года в регионах России
© РИА Новости. Михаил Мокрушин
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В олимпийском Сочи Новый год встретили фейерверком на главной площади гостиничного комплекса "Роза Хутор" в Красной Поляне.
Встреча Нового года в регионах России
© РИА Новости. Михаил Мокрушин
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Новый год встречают на главной площади гостиничного комплекса "Роза Хутор" в Красной Поляне.
Встреча Нового года в регионах России
© РИА Новости. Александр Кряжев
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В Новосибирске члены общества за здоровый образ жизни отметили Новый год в проруби на озере.
Встреча Нового года в регионах России
© РИА Новости. Саид Царнаев
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Праздничный салют во время празднования Нового года у главной елки в Грозном.
Празднование Нового года на Красной площади
© РИА Новости. Артем Житенев
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Жители и гости столицы празднуют встречу Нового Года на Красной площади.
Встреча Нового года в регионах России
© РИА Новости. Алексей Мальгавко
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Дед Мороз со Cнегурочкой в автомобиле у одного из жилых домов города Тара Омской области перед поздравлением детей.
Встреча нового года в регионах России
© РИА Новости. Виталий Аньков
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Жители Владивостока встретили Новый год на центральной площади города, где был установлен зимний городок с ледяными горками и другие аттракционы, а также подготовлена развлекательная программа "Марафон новогодних историй".
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