Самолет Ту-154: летно-технические характеристики

Ту-154 ─ пассажирский самолет для авиалиний средней протяженности, разработанный в ОКБ Андрея Туполева.

Рабочее проектирование самолета началось в 1965 году. В 1968 году было изготовлено 6 прототипов. 3 октября 1968 года экипаж лётчика-испытателя Юрия Сухова впервые поднял самолёт в небо. Серийное производство началось в 1969 году в Куйбышеве (ныне Самара) на заводе №18 (ныне ОАО "Авиакор"). В 1969 году один из прототипов демонстрировался на парижском авиасалоне в Ле-Бурже (Франция). Испытания самолёта продолжались около пяти лет.

Ту-154 построен по аэродинамической схеме свободнонесущего низкоплана со стреловидным крылом, Т-образным оперением и задним расположением двигателей. Силовая установка состоит из трех двухконтурных турбореактивных двигателей (ТРДД). Два двигателя размещены по бокам на пилонах, третий — внутри фюзеляжа с воздухозаборником в форкиле (часть киля самолета, образованная уступом его передней кромки) с S-образным каналом. Шасси самолёта трёхстоечное, с носовой стойкой. Основные стойки шасси убираются в специальные гондолы на крыле. Крыло трёхлонжеронное, кессонной конструкции, снабжено предкрылками, трёхщелевыми закрылками (на Ту-154М — двухщелевыми), интерцепторами и элеронами. Салон оборудован кондиционером, работающем от вспомогательной силовой установки (возможна работа на стоянке). В состав бортового радиоэлектронного оборудования входит метео-навигационный локатор "Гроза-154", навигационный вычислитель расстояния до маяка, доплеровский измеритель путевой скорости и угла сноса ДИСС-013.

Магистральный самолет Ту-154 поступил во Внуковский авиаотряд в конце 1970 года. В мае 1971 года его начали использовать для перевозки почты из Москвы в Тбилиси, Сочи, Симферополь и Минеральные Воды. 9 февраля 1972 года состоялся первый рейс с пассажирами на борту по маршруту Внуково-Минеральные Воды.

В процессе производства самолет неоднократно модернизировался (самая крупная модернизация — Ту-154М).

В 1980-е годы самолеты Ту-154 различных модификаций стали самыми массовыми самолетами Аэрофлота. Ту-154 совершали полеты в более чем 80 городов Европы, Азии и Африки, неоднократно представлялись на различных международных выставках и авиационных салонах.

Ту-154 стал самым массовым реактивным пассажирским самолетом за всю историю СССР и России. Производился серийно до 2013 года, всего было выпущено 998 самолетов Ту-154 различных модификаций, основными из которых стали Ту-154Б и Ту-154М.

Из них более 160 было экспортировано в 15 стран мира: Болгарию, Венгрию, ГДР (ныне ФРГ), Иран, Китай, КНДР, Кубу, Монголию, Польшу, Румынию, Чехословакию (в настоящее время имеются и в Чехии, и в Словакии), Югославию и др.

Наиболее успешной из массовых вариантов стала модификация Ту¬154М, в которой за счет применения новых, более экономичных двигателей, а также улучшения местной аэродинамики планера и силовой установки удалось значительно поднять экономические показатели самолета.

Технические характеристики

Пассажировместимость — 164-180 человек

Диаметр фюзеляжа — 3,8 м

Длина самолета – 47,9 м

Размах крыла — 37,5 м

Высота самолета — 11,4 м

Максимальная взлетная масса – 98-104 т

Коммерческая нагрузка — 18 т

Крейсерская скорость — 900 км/ч

Один из немногих сохранившихся опытных образцов Ту-154 был превращен в наземный музей, располагавшийся на территории ВДНХ перед бывшим павильоном "Авиация и космонавтика". За 40 лет существования уникальный музей-самолет посетили несколько миллионов человек.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников