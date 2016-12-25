Переименование РСФСР в Российскую Федерацию

25 декабря 1991 года Верховным Советом РСФСР был утвержден Закон РСФСР "Об изменении наименования государства Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика".

В декабре 1991 года, после подписания Беловежских соглашений и их ратификации, Советский Союз прекратил свое существование.

12 декабря Верховный Совет РСФСР, руководствуясь Декларацией о государственном суверенитете РСФСР от 12 июня 1990 года и в соответствии с пунктом 15 статьи 109 Конституции (Основного Закона) РСФСР, постановил денонсировать Договор об образовании Союза Советских Социалистических Республик, утвержденный I Съездом Советов СССР 30 декабря 1922 года.

24 декабря 1991 года было прекращено членство СССР в Организации Объединенных Наций — место СССР заняла РСФСР (Российская Федерация), к которой также перешли права постоянного члена Совета Безопасности ООН.

25 декабря 1991 года состоялось заседание Верховного Совета РСФСР, утвердившего Закон РСФСР № 2094‑I "Об изменении названия государства Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика". Было установлено новое название — Российская Федерация (Россия). В тот же день этот закон подписал президент России Борис Ельцин.

По закону в течение 1992 года было разрешено использовать название РСФСР в официальных актах и других документах, в текстовом оформлении государственных символов, а также в названиях государственных органов, их печатях, штампах и бланках. Последующие законы стали именоваться законами Российской Федерации (порядок нумерации сохранялся).

Проект Закона РСФСР "Об изменениях Конституции (Основного Закона) РСФСР и Декларации о государственном суверенитете РСФСР в связи с изменением наименования государства Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика" был вынесен на утверждение Съезда народных депутатов РСФСР.

21 апреля 1992 года VI Съезд народных депутатов внес в Конституцию РСФСР пакет поправок, вытекающих из факта распада СССР и существования России в качестве самостоятельного государства. Был конституционно закреплен принцип разделения властей; модернизирован и приведен в соответствие с международными обязательствами Российской Федерации раздел о правах и свободах человека и гражданина, военные трибуналы заменены на военные суды.

В текст Основного закона введено новое название государства – Российская Федерация, наименования Российская Федерация и Россия признаны равнозначными.

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