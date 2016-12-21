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Биография Вячеслава Шалевича

21:3821.12.2016
(обновлено: 21:54 21.12.2016)
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Вячеслав Шалевич в роли Галилео Галилея в Театре им. Вахтангова. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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Советский и российский актер театра и кино, Народный артист России Вячеслав Анатольевич Шалевич родился 27 мая 1934 года в Москве.

В 1958 году окончил Театральное училище (ныне — Театральный институт) имени Бориса Щукина. В том же году был принят в труппу Театра имени Евг. Вахтангова.

В театре Шалевич сыграл множество разных ролей — как серьезных, так и комедийных. Наиболее значимые среди них — Барин-англоман ("Идиот" Юрия Олеши по Федору Достоевскому), Доктор ("Перед заходом солнца" Герхардта Гауптмана), Ведущий хора ("Иркутская история" Алексея Арбузова), Ведущий, Герцог, дон Карлос ("Маленькие трагедии" Александра Пушкина), Александров ("Живой труп" Льва Толстого), Барах ("Принцесса Турандот" Карло Гоцци), Левка и Козин ("Конармия" по Исааку Бабелю), Блендербленд ("Миллионерша" Бернарда Шоу), Павел Суслов ("Виринея" Лидии Сейфуллиной), Никанор ("Человек с ружьем" Николая Погодина), Федор Иванович ("Леший" Антона Чехова), Муров ("Без вины виноватые" Александра Островского), Казанова ("Три возраста Казановы" по Марине Цветаевой), граф де Гиш ("Сирано де Бержерак" Эдмона Ростана), Евгений Сергеевич Дорн ("Чайка" Антона Чехова) и многие другие.

Исполнил роль Галилео Галилея спектакле "Пристань", поставленном к юбилею театра.

В 1979 году Шалевич окончил Высшие режиссерские курсы при ГИТИСе.

В 1979 году поставил в Вахтанговском театре спектакль "Тринадцатый председатель", который имел большой успех. В 1995 году поставил спектакль "Али-баба и сорок разбойников (вместе с Александром Горбанем), в 1999 году в Театре имени Рубена Симонова — "Брызги шампанского" Михаила Зощенко.

В кино Шалевич сразу обратил на себя внимание благодаря своей дебютной роли Швабрина в фильме "Капитанская дочка" (1957), которую он сыграл, будучи еще студентом.

Актер широко известен зрителям по фильмам и сериалам "Хоккеисты" (1964), "Три тополя на Плющихе" (1967), "Красная площадь" (1970), "Семнадцать мгновений весны" (1973), "Любовь немолодого человека" (1990), "Мастер и Маргарита" (1994), "Московская сага" (2004) и др.

С 1998 года по 2016 год Вячеслав Шалевич был художественным руководителем Московского драматического театра им. Рубена Симонова.

Был академиком Российской академии кинематографических искусств "Ника", доцентом ГИТИСа.

В 1994 году Шалевич стал лауреатом Государственной премии РФ. Он был награжден орденом Дружбы (1994), орденом Почета (2001), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2004), орденом Петра Великого II степени (2004), Почетной грамотой Президента Российской Федерации за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства (2010), Золотой медалью имени М.В. Ломоносова.

Вячеслав Шалевич был женат четвертым браком. Его супруга — Татьяна Виноградова. У актера остались двое детей — сын Иван и дочь Анна.

21 декабря 2016 года советский и российский актер театра и кино, Народный артист России Вячеслав Анатольевич Шалевич скончался на 83-м году жизни.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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