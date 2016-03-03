История переговоров в "нормандском формате"

Подробнее об истории переговоров в "нормандском формате" читайте в справке РИА Новости.

Встречами в "нормандском формате" принято называть переговоры лидеров России, Украины, Германии и Франции, а также представителей МИД этих стран, в ходе которых обсуждаются вопросы урегулирования украинского кризиса.

Встречи в "нормандском формате" на высшем уровне проводились четыре раза, на уровне глав МИД — девять раз.

Формат "нормандской четверки" сформировался после встречи во Франции летом 2014 года.

6 июня в Нормандии на торжествах по случаю 70-летия высадки войск союзников прошел ряд встреч с участием президентов России, Франции, Германии и Украины.

Президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель выступили инициаторами встречи президента РФ Владимира Путина и президента Украины Петра Порошенко. Беседа длилась 15 минут и носила закрытый характер.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и Петр Порошенко в основном говорили о событиях на востоке Украины.

Главы государств высказались за скорейшее прекращение кровопролития на юго-востоке страны, а также боевых действий с обеих сторон: и украинскими вооруженными силами, и приверженцами федерализации Украины.

Следующей встречей в "нормандском формате" стали переговоры министров иностранных дел России, Германии, Украины и Франции Сергея Лаврова, Франка-Вальтера Штанмайера, Павла Климкина и Лорана Фабиуса 2 июля 2014 года в Берлине. Главы МИД России, Германии, Франции и Украины провели двухчасовые переговоры, их основным итогом стала выработка совместной декларации, в которой стороны подтвердили обязательство достичь мира на Украине.

Вторая встреча на уровне министров иностранных дел России, Германии, Франции и Украины прошла 17 августа 2014 года в Берлине. Обсуждались вопросы, связанные с международными усилиями по содействию урегулированию внутриукраинского кризиса. В ходе переговоров "нормандская четверка" пришла к консенсусу по доставке гуманитарного конвоя на юго-восток Украины.

Лидеры Германии, России, Украины и Франции вновь встретились в "нормандском формате" 17 октября 2014 года в Милане (Италия) "на полях" форума "Азия — Европа". Владимир Путин, Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Петр Порошенко обсудили пути мирного урегулирования ситуации, сложившейся на юго-востоке Украины, а также вопросы поставок российского газа европейским потребителям через украинскую территорию. Президент России Владимир Путин положительно охарактеризовал итоги переговоров в "нормандском формате". В рамках саммита президент России Владимир Путин и украинский президент Петр Порошенко, помимо встреч в "нормандском формате", провели двусторонние переговоры.

12 января 2015 года в Берлине состоялись переговоры в "нормандском формате" на уровне глав МИД. В итоговом заявлении министры подтвердили приверженность мирному урегулированию кризиса, основой для которого являются минские договоренности. Министры также призвали контактную группу по Украине встретиться в ближайшее время, чтобы продолжить работу по реализации минских договоренностей.

Очередное заседание "нормандской четверки" на уровне глав МИД прошло в Берлине 21 января 2015 года. Главным итогом встречи, которая продлилась около трех часов, стал призыв министров прекратить военные действия и отозвать тяжелое вооружение в соответствии с линией, оговоренной в приложении к минскому меморандуму от 12 сентября 2014 года. Встреча глав внешнеполитических ведомств России, Украины, Германии и Франции прошла на фоне резкой эскалации конфликта в Донбассе, где Вооруженные силы Украины с новой силой возобновили спецоперацию.

11-12 февраля 2015 года в Минске состоялась встреча в "нормандском формате" на высшем уровне. Переговоры лидеров России, Франции, Германии и Украины продолжались около 16 часов. Практическим итогом переговоров в Минске стали два документа.

Первый — Комплекс мер, направленных на имплементацию минских договоренностей, — приняла контактная группа по урегулированию ситуации на Украине. Помимо собственно прекращения огня и отвода всех тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния для создания зоны безопасности от 50 до 140 километров, минский документ подразумевает проведение конституционной реформы на Украине, в том числе с целью децентрализации, установление особого статуса в отдельных районах Луганской и Донецкой областей, обмен пленными. Вторым документом стала Декларация в поддержку Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, принятая лидерами "нормандской четверки".

24 февраля 2015 года главы МИД стран "нормандской четверки" — Франции, Германии, России и Украины — обсудили в Париже выполнение минских договоренностей от 12 февраля. Встреча продолжалась около трех часов. Никаких документов по ее итогам подписано не было. В итоговом коммюнике участники переговоров призвали к строгому соблюдению всех положений минских соглашений, включающих режим прекращения огня и отвод тяжелого вооружения. Вместе с тем главы МИД "нормандской четверки" призвали "к усилению специальной миссии наблюдателей ОБСЕ и увеличению ее мандата с точки зрения персонала, оборудования и дополнительного финансирования".

23 июня 2015 года переговоры министров иностранных дел стран "нормандской четверки" прошли в Париже. Встреча прошла за закрытыми дверями и длилась более четырех часов. Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров по итогам встречи заявил, что все стороны высказали приверженность "Минску-2" и отметили, что альтернативы ему пока нет. Официальный представитель МИД Германии Мартин Шефер заявил, что переговоры министров иностранных дел стран "нормандской четверки" были противоречивыми и полными расхождений между представителями России и Украины в том, как конкретно воплощать в жизнь договоренности Минска.

12 сентября 2015 года седьмая встреча глав МИД стран "нормандского формата" прошла в Берлине. Глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер после окончания встречи заявил, что по некоторым вопросам участники переговоров в "нормандском формате" значительно продвинулись вперед, в частности, по вопросам обеспечения безопасности на востоке Украины. Участники переговоров выступили за укрепление и продолжение режима прекращения огня в Донбассе. Министры иностранных дел стран "нормандского формата" выступили за разработку в окончательном виде договоренностей об отводе вооружений калибром менее 100 миллиметров в Донбассе. По итогам переговоров министры согласились преодолеть разночтения в трактовке минских договоренностей в части местных выборов в Донбассе.

2 октября 2015 года в Париже в Елисейском дворце состоялась встреча президента России Владимира Путина, федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента Украины Петра Порошенко по урегулированию ситуации на Украине. В узком формате лидеры "нормандской четверки" общались примерно в течение часа, после чего переговоры продолжились в расширенном составе. В общей сложности лидеры четырех стран беседовали 4 часа 50 минут — в три раза меньше, чем на предыдущих переговорах.

"Нормандская четверка" в Париже обсудила закон об амнистии и сроки проведения выборов на востоке Украины, в частности, речь шла об определении последовательности данных событий, что не было предусмотрено в "Минске-2". Участники встречи в Париже также согласовали вопросы отвода тяжелых вооружений на востоке Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам встречи заявил журналистам, что много внимания было уделено выборам в ДНР и ЛНР. По его словам, Путин на встрече пообещал, что в течение нескольких дней даст поручение проговорить с представителями ДНР и ЛНР вопросы проведения выборов в Донбассе. Кроме того, по словам главы украинского государства, лидеры "нормандской четверки" договорились о необходимости доступа СММ ОБСЕ на всю подконтрольную ополчению территорию в Донбассе. Лидеры "нормандской четверки" также договорились о начале работ по разминированию территории Донбасса, процесс будет проходить под эгидой ОБСЕ.

6 ноября 2015 года в Германии прошла встреча в "нормандском формате" на уровне министров иностранных дел. Встреча стала восьмой по счету в рамках процесса урегулирования, на вилле МИД ФРГ в предместье Мюнхена глава немецкого ведомства Франк-Вальтер Штайнмайер принимал коллег из России, Франции и Украины. По словам хозяина встречи Штайнмайера, участники переговоров основное время работы посвятили вопросам безопасности, в частности условиям сохранения режима прекращения огня. Было решено согласовать отвод тяжелого вооружения до конца года, а также решено до конца ноября представить дорожную карту по разминированию территории Донбасса. Участники встречи традиционно уделили большое внимание гуманитарным аспектам украинского кризиса. Стороны договорились, что выборы в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках пройдут в 2016 году и в полном соответствии с минскими договоренностями и законодательством Украины.

13 февраля 2016 года в Мюнхене (Германия) прошла очередная встреча "нормандской четверки" на уровне министров. Россию представлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Германию — глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, Украину — министр иностранных дел Павел Климкин. Францию в связи с отставкой главы МИД Лорана Фабиуса представлял политдиректор французского МИД Николя де Ривьер. По итогам встречи глава российского МИД Сергей Лавров отметил, что в ходе встречи обращалось внимание на необходимость воздействия на обе стороны, Киев и Донбасс, в плане более строгого выполнения договоренностей о прекращении огня. Особое внимание стороны уделили политическому блоку проблем. Также Россия обратила внимание германских и французских партнеров на блокирование Киевом участия представителей Луганской и Донецкой провозглашенных республик в совместном центре контроля и координации по вопросам прекращения огня и наблюдения за нарушениями.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин по итогам встречи заявил, что переговоры глав МИД в "нормандском формате" стали подготовительными для дальнейших встреч и не завершились конкретными результатами. По словам главы украинского МИД, переговоры стали "подготовительными" из-за отсутствия на них действующего министра иностранных дел Франции.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников