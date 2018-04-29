ФБР допросило Емельяненко перед его боем в Чикаго

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Представители ФБР провели беседу с российским бойцом смешанных единоборств Федором Емельяненко в отеле в Чикаго, передает Telegraph.

Причина встречи Емельяненко и агентов спецслужбы остается неизвестной.

Издание сообщает, что боец и его сопровождающие прибыли в Чикаго в минувший вторник, 24 апреля, для подготовки к бою с американцем Фрэнком Миром, который должен состояться 28 апреля в Роузмонте.

По данным Telegraph, три дня назад сотрудники ФБР пришли в отель к российскому спортсмену и "провели с ним беседу".

Версии произошедшего

В статье выдвигается предположение, что агенты ФБР связались с Емельяненко в целях его же безопасности.

"Ранее (президент России Владимир) Путин посещал бои Федора, который, среди прочего, работал в Министерстве спорта России. Учитывая, что Федор является влиятельным человеком, а также последние события, происходящие в Сирии, в которых принимают участие Россия и США, это может быть связанно с обеспечением его безопасности", — пишет издание.

Кроме того, автор статьи отмечает, что ранее компания нынешнего президента США Дональда Трампа была одним из владельцев промоушена Affliction, который сотрудничал с Емельяненко. Операционным директором компании был Майкл Коэн, адвокат Трампа, в отношении которого в США ведется расследование.

Емельяненко против Мира

Федор Емельяненко в ночь на воскресенье по московскому времени в Чикаго в первом раунде турнира за пояс Bellator в тяжелом весе проведет бой с другим ветераном — американцем Фрэнком Миром.

Для россиянина бой с Миром станет четвертым после возвращения на профессиональный ринг в конце 2015 года. В активе 41-летнего Емельяненко 36 побед и пять поражений. 38-летний американец одержал 18 побед при 11 поражениях.