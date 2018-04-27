Родченков отказался от обвинений против России

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Экс-руководитель Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков не смог подтвердить на слушаниях Спортивного арбитражного суда (CAS) часть своих утверждений о системе допинга в России, сообщается в материалах на сайте суда.

Не знает и не видел

На заседании Родченков заявил, что не знает, кем и как осуществлялась доставка стероидного коктейля "Дюшес" на зарубежные соревнования или тренировочные сборы.

Информатор WADA путался в показаниях, когда речь зашла о составе коктейля (в докладе Макларена фигурировал препарат метастерон. Родченков же заявил, что такого препарата в России никогда не было, а доклад содержит типографскую ошибку).

Кроме того, экс-глава лаборатории сказал, что никогда не распространял среди спортсменов данное вещество, не видел, как спортсмены его принимают, не имеет сведений о том, что имелись инструкции по употреблению коктейля спортсменами.

Говоря о хранилище с "чистой" мочой Родченков признал, никогда лично не участвовал в сборе "чистых" проб и не был свидетелем сдачи подобных проб спортсменами.

Кроме того, информатор WADA заявил, что не имеет доказательств вмешательства атлетов в процедуру допинг-контроля и содержимого допинг-проб. Тем не менее, он указал, что знает, что большая часть образцов была доставлена неким господином Великодным в пластиковых пакетах.

Непоследовательность Макларена

Профессор Ричард Макларен, автор доклада о "российской системе допинга", давал показания по видеосвязи.

Макларен заявил, что пытался подтвердить все, что сказал ему Родченков, и с этой целью общался со свидетелями, чьи личности остались конфиденциальными, рассматривал многочисленные документы и результаты исследований.

Профессор, заявил, что пытался поговорить с российскими спортсменами и тренерами, однако они соглашались отвечать на вопросы Макларена только письменно. Поэтому, по мнению канадца, расследование не могло опираться на их показания.

Говоря о показаниях Родченкова, Макларен заявил, что доктор был "свидетелем, заслуживающим доверия", так как находился под программой защиты свидетелей. При этом канадец отметил, что не стал использовать в расследовании дневники россиянина.

Арбитры CAS указали, что ссылка на дневники Родченкова есть в первой части доклада Макларена, которая, среди прочего, послужила основой для подозрений участия в допинговом скандале министра спорта Виталия Мутко.

Макларену не удалось объяснить непоследовательность своих показаний. Также профессор не ответил, почему он использовал дневники, подлинность которых не была проверена.

Допинговый скандал

В 2016 году Григорий Родченков в интервью New York Times рассказал, что минимум 15 российских призеров Олимпиады в Сочи были частью "допинговой программы" России.

МОК создал две специальные комиссии, которые перепроверяли пробы российских спортсменов с Олимпиады в Сочи и изучали информацию о возможном государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему.

Позднее МОК признал 43 российских спортсменов, участвовавших в Играх в Сочи, виновными в нарушении антидопинговых правил, аннулировала их результаты с Олимпиады-2014 и пожизненно отстранила от участия в Играх.

Решения основывались, в том числе, на показаниях Родченкова, который предоставил список "защищенных" атлетов, которые, предположительно, употребляли стероидный коктейль "Дюшес", и отчетах независимой комиссии профессора Ричарда Макларена. CAS позднее полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, апелляции еще 11 атлетов были частично удовлетворены.