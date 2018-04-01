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Спорт

Апперкотом левой: Поветкин нокаутировал британца в титульном бою

03:0301.04.2018
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© REUTERS / ANDREW COULDRIDGEАлександр Поветкин (второй слева)Александр Поветкин (второй слева)
© REUTERS / ANDREW COULDRIDGE

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Боксер Александр Поветкин победил нокаутом в бою с британцем Дэвидом Прайсом, защитив пояса WBA Inter-Continetal и WBO International.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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Бой с бронзовым призером Олимпиады 2008 года Прайсом состоялся в британском Кардиффе и завершился в пятом раунде, когда Поветкин ударил правым боковым в район виска, а затем закрепил победу апперкотом левой. Это стало 34-й победой 38-летнего российского боксера.

При этом Поветкин оказался на 12 с лишним килограммов легче своего соперника (103,9 килограмма против 116,1 килограмма).

Россиянин также почтил память погибших при пожаре в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". Боксер вышел на ринг в черной футболке с надписью белыми буквами "Кемерово, мы с тобой! 25.03.2018".

Из 34 побед Поветкина 24 завершились нокаутом. На счету российского боксера лишь одно поражение.

"Возраст — не помеха"

Поветкин ранее заявлял о необходимости победить Прайса, чтобы английские поклонники бокса его лучше узнавали.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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"План такой: я должен быть более узнаваемым среди английских поклонников бокса, потому что, надеюсь, в будущем будет бой с британцем Энтони Джошуа. Для этого мне нужно победить Дэвида Прайса", — сказал боксер.

Также о способности россиянина одержать убедительную победу гворил и бывший временный чемпион мира WBA в первом тяжелом весе Валерий Брудов.

"Думаю, что Саша в бою в Прайсом покажет себя с самой лучшей стороны и завершит поединок победой, — сказал Брудов. — Я считаю, что Саша находится сейчас в хорошей форме, и возраст ему совсем не мешает. Он умеет боксировать с такими противниками, которые выше его, он уже встречался с ними и прекрасно знает, как ему надо действовать. Если он покажет все свои сильные стороны, то этого хватит для убедительной победы", — отметил он.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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В свою очередь, экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев предсказывал непростой бой с британским боксером, но при этом выразил уверенность в том, что Поветкин не проиграет.

"Думаю, что бой будет нелегким, но Саня должен победить, — сказал по телефону Валуев. — Да, Александру сейчас 38 лет, возраст расцвета у него, конечно, прошел. Но у спортсмена-профессионала все зависит от того, какой образ жизни он ведет на протяжении многих лет. Если это проходит без перерыва, взлетов и падений, без уходов в самосозерцание, без тренировок, то спортивная форма, поддерживаемая регулярно, и в 38 лет, поверьте мне, позволяет быть в очень хорошем порядке", — сообщил Валуев.

Кроме того, по его словам, Поветкин на протяжении всей карьеры соблюдал режим, что "красит любого спортсмена".

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