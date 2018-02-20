МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился из-за "несправедливого судейства" белорусского фристайлиста Антона Кушнира. По его мнению, судьи "выкинули главного конкурента из финала". В связи с этим глава государства пообещал "растрясти" Международный олимпийский комитет (МОК). Слова Лукашенко передает Sputnik Беларусь.

В воскресенье во время голосования на местных выборах президент Белоруссии жестко раскритиковал решение судей из России, Швейцарии и Китая, обвинив их в голосовании в пользу своих соотечественников. При этом, по мнению Лукашенко, судьи пытались устранить "главного конкурента".

"Кушнир прыгает без ошибок. Железобетонный мужик. Они поняли, что это не просто финалист, это опять чемпион Олимпийских игр. Принято решение. Кем? Прежде всего, судьями. Все они протащили в финал своих спортсменов… Если бы умные были, то хотя бы в финал пустили. Но они понимали: пусти Антона в финал — труба, всем будет труба. И опять белорусы два золота, как и на прошлой Олимпиаде, могут завоевать", — посетовал он.

Также президент Белоруссии направил телеграмму в адрес президента МОК Томаса Баха, где "в мягкой форме высказал все, что думает". При этом Лукашенко пообещал "растрясти сонное политизированное царство", если никаких решений в пользу Белоруссии не будет принято.

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