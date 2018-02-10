Украинский спортсмен пожаловался на угрозы после фото с гимнастом из России

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Украинскому гимнасту Олегу Верняеву поступали угрозы после совместной фотографии с российским спортсменом на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает Sport.ua.

По словам Верняева, все началось с совместного снимка украинских и российских теннисистов вне пьедестала. "Потом меня затронуло, это все быстро произошло, и нас начали "вжаривать" за это, типа: "Какого вы все это делаете? Не возвращайся вообще в Украину, приедешь в Киев — мы тебя выловим, засунь свою медаль поглубже", — рассказал он.

"Я общаюсь лично с человеком, а не с флагом или с названием страны", — пояснил атлет свою позицию.

Верняев и российский гимнаст Никита Нагорный опубликовали совместное фото из олимпийской деревни летом 2016 года. На снимке они обнимаются, при этом оба опустили вниз большие пальцы. "Мы с Олегом Верняевым отвечаем всем хейтерам", — подписал фото в своем Instagram российский спортсмен.

На Олимпийских играх 2016 года Верняев выиграл золотую медаль в соревнованиях по спортивной гимнастике.