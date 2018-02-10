Американский болельщик развернул российский флаг на открытии Олимпиады

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Болельщик из США развернул российский триколор на трибуне во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане, сообщает RT.

Как рассказал житель Окленда Филип Вахуда, своим поступком он хотел поддержать российских спортсменов Антона Шипулина и Виктора Ана, которые в числе некоторых других атлетов из России не получили приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК) на Игры в Южной Корее.

По информации телеканала, американец пронес триколор с изображением орла и надписью "Россия" и развернул на трибуне.

Американский болельщик пришёл на церемонию открытия Олимпиады с флагом России https://t.co/8rPkc3EBai pic.twitter.com/8zTzV8t2pU — RT на русском (@RT_russian) 9 февраля 2018 г.

​"Я хочу поддержать Россию, потому что ей не позволили послать на Олимпиаду многих сильных спортсменов, таких как Виктор Ан и Антон Шипулин. Я считаю, что они должны были выступить здесь", — передает слова мужчины RT.

Ранее МОК объявил о возможности допуска к Олимпиаде в Пхенчхане российских спортсменов без допинговой истории под олимпийским флагом и в специальном статусе "спортсмены-олимпийцы из России" (OAR). В итоге в заявке оказалось 169 атлетов из России. Ряд ведущих российских спортсменов не получили приглашения от МОК.

В последующем неприглашенные атлеты из России обратились в Спортивный арбитражный суд (CAS), который отклонил апелляции 47 российских спортсменов.