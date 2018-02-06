Апелляции на недопуск к ОИ-2018 подали 32 российских спортсмена

ПХЕНЧХАН, 6 фев — РИА Новости, Андрей Симоненко. Апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на недопуск на Олимпийские игры в Пхенчхане подали 32 российских спортсмена. Об этом на сессии Международного олимпийского комитета заявил глава CAS Джон Коутс.

Он также сообщил, что до конца февраля могут опубликовать резолютивную часть решения CAS удовлетворить апелляции 28 российских спортсменов и отменить санкции МОК в их адрес.

"Я должен отметить, что это тысячи страниц", — добавил Коутс.

Комиссия МОК под руководством Дениса Освальда занималась перепроверкой допинг-проб россиян с Олимпийских игр в Сочи. В прошлом году по результатам работы комиссии пожизненно отстранили 43 российских атлета, их результаты с Игр-2014 аннулировали. На прошлой неделе CAS полностью удовлетворил апелляции 28 из них, отменив решение МОК.

А накануне стало известно, что комиссия МОК отказалась пригласить на Олимпиаду в Пхенчхане 15 россиян, оправданных CAS.

Российский Олимпийский комитет попросил МОК прислать приглашения на Игры пятнадцати оправданным: 13 спортсменам и двум тренерам. Дополнительные приглашения просили направить Александру Третьякову, Елене Никитиной, Марии Орловой (все — скелетон), Александру Легкову, Евгению Белову, Максиму Вылегжанину, Александру Бессмертных, Евгении Шаповаловой, Наталье Матвеевой (все — лыжные гонки), Ольге Фаткулиной, Александру Румянцеву, Артему Кузнецову (все — конькобежный спорт), а также Татьяне Ивановой (санный спорт).

Россияне выступят на Олимпиаде в Пхенчхане в нейтральном статусе, 169 спортсменам выслали приглашение спецкомиссии МОК по допуску на Игры. Многим лидерам сборной отказали без объяснения причин.