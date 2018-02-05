МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Комиссия Международного олимпийского комитета отказалась пригласить на Олимпиаду в Пхенчхане 15 россиян, которых ранее пожизненно отстранили от участия в Играх за нарушение антидопинговых правил, но затем оправдал Спортивный арбитражный суд (CAS). Об этом говорится в пресс-релизе МОК, опубликованном на его сайте.
Ранее Спортивный арбитражный суд в Лозанне полностью удовлетворил апелляции 28 россиян, опротестовавших решение МОК об отстранении от Олимпиад и аннулировании результатов на Играх в Сочи. CAS снял санкции с этих спортсменов и отменил аннулирование их результатов на Олимпиаде-2014.
Олимпийский комитет России попросил МОК прислать приглашения на Игры в Пхенчахане 15 оправданным россиянам: 13 спортсменам и двум тренерам. Первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков уточнил, что дополнительные приглашения просили направить Александру Третьякову, Елене Никитиной, Марии Орловой (все — скелетон), Александру Легкову, Евгению Белову, Максиму Вылегжанину, Александру Бессмертных, Евгении Шаповаловой, Наталье Матвеевой (все — лыжные гонки), Ольге Фаткулиной, Александру Румянцеву, Артему Кузнецову (все — конькобежный спорт), а также Татьяне Ивановой (санный спорт).
Конькобежец Александр Румянцев также отметил, что его не удивила позиция МОК. "В принципе, после вчерашних заявлений МОК было ясно, к чему все идет. Они оспаривают решение CAS, что само по себе вызывает удивление. Нас оболгали и даже не извинились, я считаю, что нужно продолжать дальше в судах отстаивать свое честное имя. Я же был готов прилететь на Игры в любой момент, даже несмотря на то, что моя дистанция совсем скоро. Прыгнул бы в последний самолет, вышел на старт и все бы доказал", — сказал спортсмен РИА Новости.
В декабре Международный олимпийский комитет объявил, что "чистые" российские спортсмены будут допущены к участию в зимних Олимпийских играх под олимпийским флагом в статусе "спортсмены-олимпийцы из России" (OAR).