МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Решения Спортивного арбитражного суда (CAS), оправдавшего российских спортсменов, которые ранее были пожизненно отстранены Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Олимпиадах за нарушение антидопинговых правил, свидетельствуют о насущной потребности в проведении реформы внутренней структуры CAS. Об этом, как сообщает Р-Спорт, заявил глава МОК Томас Бах.

"Считаем, эти решения показывают насущную потребность в проведении реформ, реформ внутренней структуры CAS. Это означает, что CAS должен изменить свою структуру так, чтобы мог обеспечивать более высокое качество и последовательность в осуществлении своей юрисдикции. Мы будем продолжать поддерживать контакт с CAS", — сказал Бах.

Реформирование WADA и МОК

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сочла возможным обсудить реформирование WADA и МОК наряду со Спортивным арбитражным судом.

"Конечно, можно рассуждать, что надо реформировать CAS — Спортивный арбитражный суд — особенно после того, как МОК не устроило его решение. Но тогда совершенно естественно подумать о реформировании и WADA — Всемирного допингового агентства, — да и самого Международного олимпийского комитета. В частности, за неспособность действовать в рамках демократических процедур. Ведь это — явный признак вырождения первоначального смысла олимпийского движения, олимпийского духа этих организаций", — заявила Матвиенко.

Она подчеркнула, что любая структура для того, чтобы считаться демократической, должна неукоснительно исполнять решения независимых судебных органов.

"Я абсолютно уверена, что принципы олимпийского движения, заложенные Пьером де Кубертеном, живы и, в конечном счете, обязательно победят", — добавила спикер.

CAS

Глава комитета Госдумы по спорту Михаил Дегтярев (ЛДПР), в свою очередь, отметил, что после заявления главы МОК о необходимости реформы, необходимо реформировать не Спортивный арбитражный суд, а Международный олимпийский комитет.

"После заявления Томаса Баха реформировать нужно не CAS, а МОК. Его заявление абсолютно дискриминационное", — сказал Дегтярев.

Парламентарий напомнил, что суд оправдал только часть наших атлетов. "Справедливость восторжествовала. Часть атлетов остались под санкциями. Здесь просматривается глубокий подход спортивного арбитража к каждому конкретному случаю. Никакого шапкозакидательства, никакой коллективной ответственности в отличие от других институтов. Поэтому заявление Баха расстраивает, удручает и лишний раз демонстрирует политический заказ во всем русском деле", — считает депутат.

Ранее CAS полностью удовлетворил апелляции 28 российских атлетов на решение МОК об их пожизненном отстранении от Олимпиад и аннулировании результатов с Игр в Сочи. Санкции с этих атлетов сняты, их результаты, показанные на Олимпиаде-2014, восстановлены.