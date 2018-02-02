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Спорт

WADA обеспокоено решением CAS по российским спортсменам

03:2502.02.2018
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© AFP 2018 / Marc Braibant Штаб-квартира Всемирного антидопингового агентства в Монреале. Архивное фотоШтаб-квартира Всемирного антидопингового агентства в Монреале. Архивное фото
© AFP 2018 / Marc Braibant 

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выразило обеспокоенность по поводу вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS), который оправдал 28 российских спортсменов. В Агентстве поддержали намерение Международного олимпийского комитета оспорить данный вердикт в федеральном суде Швейцарии.

© РИА Новости / Александр Вильф
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Обеспокоенность WADA обусловлена тем, что решение CAS отделяет группу из 28 спортсменов от другой группы из 11 атлетов. По словам представителей Агентства, все 39 спортсменов были частью "системной допинговой программы России". В WADA также посетовали, что вердикт CAS "вызовет тревогу и разочарование среди спортсменов".

"Агентство поддерживает намерение МОК тщательно проанализировать это решение и рассмотреть все варианты, в том числе апелляцию в федеральный суд Швейцарии", — говорится в сообщении WADA.

В Агентстве также подчеркнули, что сохранение санкций в отношении 11 российских спортсменов говорит о правильности выводов комиссии МОК под руководством Самуэля Шмида о наличии "системных манипуляций в России с процессом допинг-контроля".

Решение CAS

Накануне CAS принял решение оправдать 28 российских спортсменов, которых ранее пожизненно отстранили от участий в Олимпийских играх.

Ранее МОК признал виновными 43 российских спортсменов, которые участвовали в Играх в Сочи в 2014 году. В связи с этим решением Россия лишилась 13 наград Олимпиады в Сочи и потеряла первое место в медальном зачете.

© РИА Новости / Антон Денисов
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Полностью оправданы CAS 28 российских спортсменов: Дмитрий Труненков, Алексей Негодайло, Ольга Стульнева, Людмила Удобкина (все — бобслей), Александр Третьяков, Сергей Чудинов, Елена Никитина, Ольга Потылицына, Мария Орлова (все — скелетон), Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Никита Крюков, Александр Бессмертных, Наталья Матвеева, Евгения Шаповалова (все — лыжные гонки), Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Иван Скобрев, Артем Кузнецов (все — конькобежный спорт), Татьяна Иванова и Альберт Демченко (оба — санный спорт), Екатерина Лебедева, Екатерина Смоленцева, Екатерина Пашкевич, Татьяна Бурина, Анна Щукина (все — женский хоккей).

Кроме того, спортивный арбитражный суд частично удовлетворил апелляции еще 11 российских атлетов. CAS заменил их пожизненное отстранение на отстранение от Олимпийских игр-2018 в южнокорейском Пхенчхане. В этот список попали: бобслеисты — Александр Зубков, Алексей Воевода, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин, лыжницы — Юлия Иванова, Юлия Чекалева, Анастасия Доценко, хоккеистки — Галина Скиба, Анна Шибанова и Инна Дюбанок.

CAS также отложил рассмотрение дел трех биатлонисток — Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной.

© РИА Новости / Константин Чалабов
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Как отметили в Спортивном арбитражном суде, МОК не предоставил значительную доказательную базу по 28 спортсменам. Однако по 11 другим российским атлетам, как говорится в сообщении CAS, доказательная база была достаточной для установления индивидуального нарушений антидопинговых правил.

В суде также отметили, что перед арбитрами не стояла задача выявления схемы по манипуляциям с допинг-пробами на Играх в Сочи. Они рассматривали только индивидуальные случаи — дело каждого конкретного спортсмена.

"Без эйфории"

Президент России Владимир Путин прокомментировал вердикт CAS по российским спортсменам. По его словам, решение суда не может не радовать. Российский лидер также отметил, что вердикт подтверждает чистоту подавляющего большинства отечественных атлетов.

Путин также подчеркнул, что "в любой системе права конечной инстанцией принятия решений является суд, и к решению суда все должны относиться с уважением".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Журова: решение CAS по российским олимпийцам является изуверским и половинчатым
Однако российский лидер также призвал относиться спокойно и без эйфории к решению суда. По его словам, России необходимо продолжить работу по совершенствованию антидопинговой программы и политики.

"Мы будем настойчиво это делать вместе с WADA, вместе с МОК и другими международными организациями", — резюмировал президент.

"Восстановлено честное имя атлетов"

Президент Олимпийского комитета (ОКР) России Александр Жуков отметил, что ключевым в вердикте CAS является восстановление честного имени спортсменов и возвращение России завоеванных на Играх в Сочи медалей.

"Безусловно, мы счастливы, что CAS принял решение удовлетворить апелляцию 28 российских спортсменов. На данный момент самое главное, что восстановлено их честное имя и возвращены заслуженно завоеванные медали. Мы всегда были уверены, что их победы были добыты в честной спортивной борьбе, и сегодня справедливость восторжествовала. Очень рад за всех наших спортсменов!" — сказал Жуков.

Здание, где расположена штаб-квартира WADA в Монреале, Канада
© AFP 2018 / Marc Braibant
Эксперт о решении CAS по 28 россиянам: WADA дискредитировала себя полностью
Премьер-министр Дмитрий Медведев также прокомментировал решение CAS и отметил, что в России никто не сомневался в том, что спортсмены заслуженно получили медали на Олимпийских играх в Сочи.

Схожее мнение выразил вице-премьер Дмитрий Козак, отметивший, что Олимпиада в Сочи восстановлена в правах.

Как рассказал министр спорта России Павел Колобков, ОКР направит письмо в МОК с предложением заявить оправданных российских атлетов на Игры в Пхенчхане.

Вице-премьер Виталий Мутко, в свою очередь, отметил, что российские власти окажут помощь реабилитированным спортсменам, если атлетов не пригласят на Олимпийские игры в Южной Корее. Он также отметил, что решение Спортивного арбитражного суда показало бездоказательность доклада комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о допинге в России.

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Спорт
Комментарии
11 пользователей оставили 11 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Екатерина Стан
конечно они будут обеспокоены.причём не за то что кого-то от кого отделили,а за то что теперь юристы представляющие интересы наших спортсменов будут планомерно нагибать и мок и их ваду...
03:35
02.02.2018
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Bell. .
Конечно забеспокоились, столько времени плели паутину против России, а тут такой облом, да еще того гляди сами под суд пойдут. А именно этого нам и следует добиться.
03:44
02.02.2018
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