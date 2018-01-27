МОК запретил спортсменам демонстрировать российскую символику на Олимпиаде

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) обнародовал список правил поведения для "спортсменов-олимпийцев" на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Релиз доступен на сайте ведомства.

Согласно своду правил МОК, требования являются обязательными для спортсменов и членов делегации из России, также создана специальная рабочая группа, которая проследит за выполнением правил на Олимпиаде.

В частности от российских спортсменов требуется "уважение решения" МОК от 5 декабря об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) и отказ от критики этой меры.

Также правила устанавливают исключительное название для российской делегации — "спортсмены-олимпийцы" из России. Такое же название МОК требует употреблять и в соцсетях.

Помимо этого, российским спортсменам запрещена демонстрация государственной символики, им полагается носить лишь утвержденную форму с логотипами МОК. Кроме того, от атлетов требуется избегать любых публичных способов выражения, связанных с национальным гимном и флагом, с символикой ОКР, а также воздерживаться от участия в "альтернативных" церемониях чествования победителей.

Без ведущих спортсменов

Ранее ОКР опубликовал список из 169 россиян, допущенных до участия в зимней Олимпиаде в Пхенчхане.

Попавшие в список спортсмены примут участие в таких соревнованиях, как биатлон, скелетон, бобслей, горнолыжный спорт, керлинг, лыжное двоеборье, санный спорт, сноуборд, фигурное катание, женский и мужской хоккей и шорт-трек.

Документ исключает участие ведущих спортсменов в различных видах спорта. В частности, на Олимпиаде не смогут выступить биатлонисты Антон Шипулин и Екатерина Юрлова-Перхт, шорт-трекист Виктор Ан, конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков, лыжник Сергей Устюго, а также ряд других российских атлетов.

Власти России выразили сожаление в связи со сложившейся ситуацией.

Размытые формулировки

Также Международный олимпийский комитет обнародовал 17 критериев, по которым российских спортсменов отстранили от участия в Олимпиаде в Пхенчхане.

В списке оказались такие критерии, как попадание под санкции комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, наличие истории антидопинговых нарушений, присутствие в списке "Дюшес" из доклада Ричарда Макларена, данные по пробам из московской антидопинговой лаборатории за 2012-2015 годы, данные и выводы расследования Макларена, данные по подозрительным показателям стероидов в контексте вида спорта и пола спортсмена, доказательства манипуляции московской антидопинговой лаборатории с данными по стероидам, данные из системы ADAMS по пропуску российскими атлетами допинг-тестов из-за отсутствия их в указанном ранее месте, программа по условиям допинг-тестирования россиян перед Играми, данные по программе WADA по перепроверке проб российских спортсменов, данные от соответствующих международных федераций по зимним видам спорта, сведения из программы осведомителей WADA и других источников и т.д.

Министр спорта России Павел Колобков назвал эти формулировки в списке "размытыми" и заявил о намерении Москвы оспорить эти критерии.

"Решения принимались заочно без мнения другой стороны. Трактовать эти критерии можно очень широко. Мы будем эти критерии оспаривать. Они совершенно неприменимы. Спортсмен имеет право участвовать в соревнованиях, к которым готовился всю жизнь. Мы будем отстаивать их права, к сожалению, мы ограничены во времени", — заключил чиновник.

Поддержка государства

Помимо оспаривания критериев, Колобков пообещал оказать поддержку российским атлетам, попавшим под запрет, и "бороться за честное имя спортсменов".

"Мы поддержим всех: и тех, кто поедет, и тех, кто нет, потому что это наши спортсмены, наша гордость. Это ведущие не только российские, но и мировые спортсмены. Мы будем бороться за их честное имя, правда на нашей стороне", — подчеркнул министр.

По словам чиновника, поддержка будет оказана через все возможные инстанции, начиная со Спортивного арбитражного суда.

Также Колобков предложил организовать другие турниры для не включенных в список участников россиян. Министр пояснил, что турниры планируются по ряду видов спорта, будут приглашены и иностранные участники, потому что "спортсмены должны соревноваться", причем уже идет работа над техническими деталями, чтобы даты турниров не совпадали с другими соревнованиями.

Кроме того, Колобков сразу заметил, что другие состязания не будут заменой Олимпийским играм, а должны стать "соревнованиями для всех".

"Никакой альтернативы не будет. Это не соревнования специально для тех, кто не поехал, это вообще для всех спортсменов в этих видах спорта. Мы проведем их в удобное время. Там будут участвовать вообще все российские спортсмены. Мы выберем самое удобное время, чтобы эти соревнования вписались в график международных соревнований", — подытожил он.