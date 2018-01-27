РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Спорт

МОК запретил спортсменам демонстрировать российскую символику на Олимпиаде

07:2427.01.2018
2021959105
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкРоссийские болельщики. Архивное фотоРоссийские болельщики. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) обнародовал список правил поведения для "спортсменов-олимпийцев" на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Релиз доступен на сайте ведомства.

Флаг, которого боится МОК. Фельетон-прогноз
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Флаг, которого боится МОК. Фельетон-прогноз

Согласно своду правил МОК, требования являются обязательными для спортсменов и членов делегации из России, также создана специальная рабочая группа, которая проследит за выполнением правил на Олимпиаде.

В частности от российских спортсменов требуется "уважение решения" МОК от 5 декабря об отстранении Олимпийского комитета России (ОКР) и отказ от критики этой меры.

Также правила устанавливают исключительное название для российской делегации — "спортсмены-олимпийцы" из России. Такое же название МОК требует употреблять и в соцсетях.

Помимо этого, российским спортсменам запрещена демонстрация государственной символики, им полагается носить лишь утвержденную форму с логотипами МОК. Кроме того, от атлетов требуется избегать любых публичных способов выражения, связанных с национальным гимном и флагом, с символикой ОКР, а также воздерживаться от участия в "альтернативных" церемониях чествования победителей.

Без ведущих спортсменов

Ранее ОКР опубликовал список из 169 россиян, допущенных до участия в зимней Олимпиаде в Пхенчхане.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Исинбаева: остается только принять санкции МОК по недопуску ряда россиян к ОИ-2018

Попавшие в список спортсмены примут участие в таких соревнованиях, как биатлон, скелетон, бобслей, горнолыжный спорт, керлинг, лыжное двоеборье, санный спорт, сноуборд, фигурное катание, женский и мужской хоккей и шорт-трек.

Документ исключает участие ведущих спортсменов в различных видах спорта. В частности, на Олимпиаде не смогут выступить биатлонисты Антон Шипулин и Екатерина Юрлова-Перхт, шорт-трекист Виктор Ан, конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков, лыжник Сергей Устюго, а также ряд других российских атлетов.

Власти России выразили сожаление в связи со сложившейся ситуацией.

Размытые формулировки

Также Международный олимпийский комитет обнародовал 17 критериев, по которым российских спортсменов отстранили от участия в Олимпиаде в Пхенчхане.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
МОК не запрещает болельщикам демонстрацию флага страны, если ее НОК отстранен

В списке оказались такие критерии, как попадание под санкции комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, наличие истории антидопинговых нарушений, присутствие в списке "Дюшес" из доклада Ричарда Макларена, данные по пробам из московской антидопинговой лаборатории за 2012-2015 годы, данные и выводы расследования Макларена, данные по подозрительным показателям стероидов в контексте вида спорта и пола спортсмена, доказательства манипуляции московской антидопинговой лаборатории с данными по стероидам, данные из системы ADAMS по пропуску российскими атлетами допинг-тестов из-за отсутствия их в указанном ранее месте, программа по условиям допинг-тестирования россиян перед Играми, данные по программе WADA по перепроверке проб российских спортсменов, данные от соответствующих международных федераций по зимним видам спорта, сведения из программы осведомителей WADA и других источников и т.д.

Министр спорта России Павел Колобков назвал эти формулировки в списке "размытыми" и заявил о намерении Москвы оспорить эти критерии.

"Решения принимались заочно без мнения другой стороны. Трактовать эти критерии можно очень широко. Мы будем эти критерии оспаривать. Они совершенно неприменимы. Спортсмен имеет право участвовать в соревнованиях, к которым готовился всю жизнь. Мы будем отстаивать их права, к сожалению, мы ограничены во времени", — заключил чиновник.

Поддержка государства

Помимо оспаривания критериев, Колобков пообещал оказать поддержку российским атлетам, попавшим под запрет, и "бороться за честное имя спортсменов".

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
В Совфеде предлагают болельщикам поддерживать россиян на Олимпиаде громкими речевками

"Мы поддержим всех: и тех, кто поедет, и тех, кто нет, потому что это наши спортсмены, наша гордость. Это ведущие не только российские, но и мировые спортсмены. Мы будем бороться за их честное имя, правда на нашей стороне", — подчеркнул министр.

По словам чиновника, поддержка будет оказана через все возможные инстанции, начиная со Спортивного арбитражного суда.

Также Колобков предложил организовать другие турниры для не включенных в список участников россиян. Министр пояснил, что турниры планируются по ряду видов спорта, будут приглашены и иностранные участники, потому что "спортсмены должны соревноваться", причем уже идет работа над техническими деталями, чтобы даты турниров не совпадали с другими соревнованиями.

Олимпийские кольца
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
"Идиотизм": как на Западе оценили решение МОК по российским спортсменам
Кроме того, Колобков сразу заметил, что другие состязания не будут заменой Олимпийским играм, а должны стать "соревнованиями для всех".

"Никакой альтернативы не будет. Это не соревнования специально для тех, кто не поехал, это вообще для всех спортсменов в этих видах спорта. Мы проведем их в удобное время. Там будут участвовать вообще все российские спортсмены. Мы выберем самое удобное время, чтобы эти соревнования вписались в график международных соревнований", — подытожил он.

Комментировать
Спорт
Комментарии
15 пользователей оставили 20 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Александр Исмаилов
Были и будут у России тяжелые времена и это должен понимать каждый Гражданин и спортсмены в том числе. И эти слова или фразы - что они трудились тренировались для Олимпиады и ихняя надежда будет разрушена - это все туфта. Мы согласились принять участие и МОК и ВАДА рады что у них есть фронт работы. Я только одно не понимаю почему военнослужащий вызывает огонь на себя зная что его не будет и вся его семья будет в трауре, а спортсмен не хочет нести даже один процент такой жертвы.
07:47
27.01.2018
ОтветитьНе отвечать
pilyugin60
до каких пор наши чиновники от спорта будут позорить Россию,до каких пор они будут прогибаться перед американскими шестёрками в лице мок.бойкотировать эти игры,американцы до дрожи в коленках боятся выступления наших спортсменов.потому и фантазируют,а мок эти фантазии претворяет в жизнь.нет доказательств.но это их не останавливает.пора провести свои игры пусть приезжают к нам выступать спортсмены,но без всяких допингов разрешённым врачами.болен-лечись.а то биатлонисты западные поголовно больны астмой....
07:44
27.01.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена