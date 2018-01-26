РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Спорт

На Олимпиаду-2018 поедут 169 российских спортсменов

02:2426.01.2018
(обновлено: 02:44 26.01.2018)
0911
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкРоссийские болельщики. Архивное фотоРоссийские болельщики. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Олимпийский комитет России (ОКР) опубликовал накануне список российских спортсменов, которые примут участие в зимних Олимпийских играх-2018 в южнокорейском Пченчхане.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Исинбаева: остается только принять санкции МОК по недопуску ряда россиян к ОИ-2018

Всего в российскую заявку попали 169 спортсменов. Россияне примут участие в соревнованиях в таких видах, как биатлон, бобслей, скелетон, горнолыжный спорт, керлинг, конькобежный спорт, лыжное двоеборье, санный спорт, сноуборд, фигурное катание, фристайл, женский и мужской хоккей и шорт-трек.

Без ведущих спортсменов

В российскую заявку не вошли ведущие спортсмены в различных видах спорта. Так, на Олимпиаде в Пхенчхане не выступят российские биатлонисты Антон Шипулин и Екатерина Юрлова-Перхт, известный шорт-трекист Виктор Ан, конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков, лыжник Сергей Устюгов и некоторые другие ведущие спортсмены из России.

Российские власти, комментируя неприглашение этих атлетов, выразили сожаление в связи со сложившейся ситуацией.

Под нейтральным флагом

Российская сборная не выступит в полном составе на предстоящих Играх в Южной Корее в связи с допинговым скандалом и приостановлением членства ОКР в Международном олимпийском комитете (МОК). В результате российские спортсмены, которым для участия в олимпиаде было необходимо получить специальное приглашение от МОК, будут выступать в Пхенчхане под нейтральным флагом и в форме с надписью Olympic athlete from Russia.

Флаг, которого боится МОК. Фельетон-прогноз
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Флаг, которого боится МОК. Фельетон-прогноз

В МОК рассказали, что при решении по приглашению российских спортсменов для участия на Олимпиаде-2018 учитывались 17 различных критериев.

Как отметил министр спорта России Павел Колобков, формулировки в этих критериях размыты. Он также анонсировал, что российская сторона намерена оспаривать эти критерии.

"Решения принимались заочно без мнения другой стороны. Трактовать эти критерии можно очень широко. Мы будем эти критерии оспаривать. Они совершенно неприменимы. Спортсмен имеет право участвовать в соревнованиях, к которым готовился всю жизнь. Мы будем отстаивать их права, к сожалению, мы ограничены во времени", — добавил он.

"Поддержим всех"

Недопуск российских спортсменов к Олимпиаде в Пхенчхане не оставил равнодушным министра спорта России Павла Колобкова. Чиновник пообещал "бороться за честное имя спортсменов".

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
МОК не запрещает болельщикам демонстрацию флага страны, если ее НОК отстранен

"Мы поддержим всех: и тех, кто поедет, и тех, кто нет, потому что это наши спортсмены, наша гордость. Это ведущие не только российские, но и мировые спортсмены. Мы будем бороться за их честное имя, правда на нашей стороне", — заявил он.=

По словам министра, поддержка будет осуществляться через все возможные инстанции, но в первую очередь Россия обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS). Кроме того, уже ведутся дела в США, Канаде и Финляндии.

"Другие турниры"

Отстранение ряда спортсменов из России от участия в Олимпийских играх-2018 вдохновило Министерство спорта на организацию других турниров.

Символика зимних Олимпийских игр 2018 в Пхенчхане. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
В Белоруссии пообещали помочь российским спортсменам на Олимпиаде-2018

"Для спортсменов, которые не включены в список, в России будем проводить ряд турниров и пригласим туда иностранных спортсменов, потому что спортсмены должны соревноваться. Запрета на их участие в других соревнований нет", — сообщил Колобков.

По словам министра, это будет особый турнир, отличный от Олимпиады, чтобы отстраненные от игр российские спортсмены не теряли практику. На данный момент, согласно Колобкову, идет работа над техническими деталями. Турниры планируются по ряду видов спорта, особенно "где много недопущенных".

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
В Совфеде предлагают болельщикам поддерживать россиян на Олимпиаде громкими речевками

Однако позже министр уточнил, что подобные турниры не подразумевают под собой альтернативу Олимпийским играм и должны стать "соревнованиями для всех". Кроме того, министерство работает над тем, чтобы турниры не совпадали по датам с Олимпиадой-2018 и другими международными соревнованиями.

"Никакой альтернативы не будет. Это не соревнования специально для тех, кто не поехал, это вообще для всех спортсменов в этих видах спорта. Мы проведем их в удобное время. Там будут участвовать вообще все российские спортсмены. Мы выберем самое удобное время, чтобы эти соревнования вписались в график международных соревнований", — подчеркнул Колобков.

Критерии недопуска

Ранее МОК опубликовал список из 17 критериев, на основе которых российских спортсменов отстранили от участия в Олимпиаде-2018.

Олимпийские кольца
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
"Идиотизм": как на Западе оценили решение МОК по российским спортсменам
В список попали такие критерии, как попадание под санкции комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, история антидопинговых нарушений, присутствие в списке "Дюшес" из доклада Ричарда Макларена, данные по пробам из московской антидопинговой лаборатории за 2012-2015 годы, данные и выводы расследования Макларена, данные по подозрительным показателям стероидов в контексте вида спорта и пола спортсмена, доказательства манипуляции московской антидопинговой лаборатории с данными по стероидам, данные из системы ADAMS по пропуску российскими атлетами допинг-тестов из-за отсутствия их в указанном ранее месте, программа по условиям допинг-тестирования россиян перед Играми, данные по программе WADA по перепроверке проб российских спортсменов, данные от соответствующих международных федераций по зимним видам спорта, сведения из программы осведомителей WADA и других источников и т.д.

Комментировать
Спорт
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена