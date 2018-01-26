На Олимпиаду-2018 поедут 169 российских спортсменов

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Олимпийский комитет России (ОКР) опубликовал накануне список российских спортсменов, которые примут участие в зимних Олимпийских играх-2018 в южнокорейском Пченчхане.

Всего в российскую заявку попали 169 спортсменов. Россияне примут участие в соревнованиях в таких видах, как биатлон, бобслей, скелетон, горнолыжный спорт, керлинг, конькобежный спорт, лыжное двоеборье, санный спорт, сноуборд, фигурное катание, фристайл, женский и мужской хоккей и шорт-трек.

Без ведущих спортсменов

В российскую заявку не вошли ведущие спортсмены в различных видах спорта. Так, на Олимпиаде в Пхенчхане не выступят российские биатлонисты Антон Шипулин и Екатерина Юрлова-Перхт, известный шорт-трекист Виктор Ан, конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков, лыжник Сергей Устюгов и некоторые другие ведущие спортсмены из России.

Российские власти, комментируя неприглашение этих атлетов, выразили сожаление в связи со сложившейся ситуацией.

Под нейтральным флагом

Российская сборная не выступит в полном составе на предстоящих Играх в Южной Корее в связи с допинговым скандалом и приостановлением членства ОКР в Международном олимпийском комитете (МОК). В результате российские спортсмены, которым для участия в олимпиаде было необходимо получить специальное приглашение от МОК, будут выступать в Пхенчхане под нейтральным флагом и в форме с надписью Olympic athlete from Russia.

В МОК рассказали, что при решении по приглашению российских спортсменов для участия на Олимпиаде-2018 учитывались 17 различных критериев.

Как отметил министр спорта России Павел Колобков, формулировки в этих критериях размыты. Он также анонсировал, что российская сторона намерена оспаривать эти критерии.

"Решения принимались заочно без мнения другой стороны. Трактовать эти критерии можно очень широко. Мы будем эти критерии оспаривать. Они совершенно неприменимы. Спортсмен имеет право участвовать в соревнованиях, к которым готовился всю жизнь. Мы будем отстаивать их права, к сожалению, мы ограничены во времени", — добавил он.

"Поддержим всех"

Недопуск российских спортсменов к Олимпиаде в Пхенчхане не оставил равнодушным министра спорта России Павла Колобкова. Чиновник пообещал "бороться за честное имя спортсменов".

"Мы поддержим всех: и тех, кто поедет, и тех, кто нет, потому что это наши спортсмены, наша гордость. Это ведущие не только российские, но и мировые спортсмены. Мы будем бороться за их честное имя, правда на нашей стороне", — заявил он.=

По словам министра, поддержка будет осуществляться через все возможные инстанции, но в первую очередь Россия обратится в Спортивный арбитражный суд (CAS). Кроме того, уже ведутся дела в США, Канаде и Финляндии.

"Другие турниры"

Отстранение ряда спортсменов из России от участия в Олимпийских играх-2018 вдохновило Министерство спорта на организацию других турниров.

"Для спортсменов, которые не включены в список, в России будем проводить ряд турниров и пригласим туда иностранных спортсменов, потому что спортсмены должны соревноваться. Запрета на их участие в других соревнований нет", — сообщил Колобков.

По словам министра, это будет особый турнир, отличный от Олимпиады, чтобы отстраненные от игр российские спортсмены не теряли практику. На данный момент, согласно Колобкову, идет работа над техническими деталями. Турниры планируются по ряду видов спорта, особенно "где много недопущенных".

Однако позже министр уточнил, что подобные турниры не подразумевают под собой альтернативу Олимпийским играм и должны стать "соревнованиями для всех". Кроме того, министерство работает над тем, чтобы турниры не совпадали по датам с Олимпиадой-2018 и другими международными соревнованиями.

"Никакой альтернативы не будет. Это не соревнования специально для тех, кто не поехал, это вообще для всех спортсменов в этих видах спорта. Мы проведем их в удобное время. Там будут участвовать вообще все российские спортсмены. Мы выберем самое удобное время, чтобы эти соревнования вписались в график международных соревнований", — подчеркнул Колобков.

Критерии недопуска

Ранее МОК опубликовал список из 17 критериев, на основе которых российских спортсменов отстранили от участия в Олимпиаде-2018.

В список попали такие критерии, как попадание под санкции комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, история антидопинговых нарушений, присутствие в списке "Дюшес" из доклада Ричарда Макларена, данные по пробам из московской антидопинговой лаборатории за 2012-2015 годы, данные и выводы расследования Макларена, данные по подозрительным показателям стероидов в контексте вида спорта и пола спортсмена, доказательства манипуляции московской антидопинговой лаборатории с данными по стероидам, данные из системы ADAMS по пропуску российскими атлетами допинг-тестов из-за отсутствия их в указанном ранее месте, программа по условиям допинг-тестирования россиян перед Играми, данные по программе WADA по перепроверке проб российских спортсменов, данные от соответствующих международных федераций по зимним видам спорта, сведения из программы осведомителей WADA и других источников и т.д.