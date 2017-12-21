"Ждем согласования": проект формы российских спортсменов отправили в МОК

ВАШИНГТОН, 21 дек — РИА Новости. Проект формы российских спортсменов на зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане отправили на утверждение в Международный олимпийский комитет. Об этом агентству "Р-Спорт" сообщила Анастасия Задорина, глава компании ZASPORT, которая является официальным экипировщиком национальной команды.

"Сейчас эта презентация отправлена в МОК, и мы ждем согласования. Также мы надеемся, что в последний день игр все ограничения будут сняты и на церемонии закрытия Олимпиады наши спортсмены пройдут с российским флагом и в парадной экипировке, которую мы подготовили для них изначально — с триколором и государственными символами", — сказала Задорина.

МОК проверит экипировку на соответствие требованиям нейтральных цветов: на одежде нельзя размещать герб России и эмблему Олимпийского комитета страны, а цветовое оформление экипировки не должно напоминать российский флаг. Всего в списке требований фигурируют 13 пунктов, и касаются они как экипировки собственно атлетов, так и униформы всех остальных членов официальной делегации. Распространяются они на всю одежду — форму для соревнований, тренировочные костюмы, повседневную одежду и наряд для официальных церемоний.

Вариант логотипа для российских спортсменов

Международный олимпийский комитет опубликовал вариант логотипа, обозначающего статус российских спортсменов на Олимпиаде-2018 как "спортсменов-олимпийцев из России" (OAR), которые при выполнении определенных условий будут допущены до выступления на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Логотип представляет собой надпись красными заглавными буквами Olympic Athlete From Russia, вписанную в белый круг.

Решение об отстранении

Решение об отстранении российской команды от Олимпийских игр 2018 года МОК принял 5 декабря. Атлеты, не уличенные в употреблении допинга, смогут выступить на играх в Пхенчхане в статусе "спортсменов-олимпийцев из России". Допуск каждого российского спортсмена обсуждает специальная комиссия.

Решение МОК было принято на основании работы двух комиссий, одна из которых занимались перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады в Сочи. По итогам экспертизы Россию лишили 11 наград. Вторая комиссия изучала данные о возможном государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему.

Помимо отстранения российской сборной от игр 2018 года и лишения некоторых спортсменов медалей, комиссия также дисквалифицировала Олимпийский комитет России и вице-премьера Виталия Мутко.