"Человек-оборотень": прокуратура возобновила уголовное дело Родченкова

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Прокуратура постановила возобновить уголовное производство по делу о незаконном обороте сильнодействующих веществ против бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Дело возбуждала ФСКН и приостановила в 2015 году. Недавно дело вновь было возобновлено по решению прокуратуры", — отметил собеседник агентства.

Однако источник затруднился пояснить, какое ведомство будет заниматься расследованием этого дела, но отметил, что, вероятнее всего, его передадут полиции, так как функции по контролю за оборотом наркотиков после расформирования ФСКН были переданы МВД.

Агентство пока не располагает официальным комментарием полиции и прокуратуры.

Ранее адвокат Родченкова Алексей Скляренко заявил РИА Новости, что защите информатора WADA неизвестно о предъявленных обвинениях.

Работает под контролем спецслужб США

Президент России Владимир Путин назвал серьезной ошибкой назначение информатора WADA Григория Родченкова в систему российского спорта.

Российский лидер также выразил мнение, что экс-директор московской антидопинговой лаборатории работает под контролем американских спецслужб.

"Для нас это не плюс, для нас это минус. Что они там с ним делают? Какие они ему дают препараты, чтобы он говорил то, что нужно? Это просто смешно", — заявил Путин.

Российскому лидеру также показался странным тот факт, что Родченков возил допинг из США и Канады в Россию на протяжении нескольких лет.

"Как его пропускали через таможню при таком жестком контроле? Он же годами все это делал. Конечно, возникают всякие мысли на этот счет", — сказал президент.

Колоссальный ущерб

По мнению главы Олимпийского комитета России Александра Жукова, Родченков и его коллеги нанесли серьезный ущерб российскому спорту и олимпийскому движению.

"Это была лаборатория, которая должна была бороться с допингом, а они двурушничали", — добавил он.

Министр спорта Павел Колобков, в свою очередь, назвал Родченкова "лжецом и манипулятором, который предал идеалы чистого спорта". По его словам, информатор Всемирного антидопингового агентства создал "мошенническую систему" и вовлекал в нее спортсменов, тренеров, ряд федераций. Таким образом, он разрабатывал систему противодействия допингу, одновременно "прикрывая спортсменов и различные манипуляции".

Также министр усомнился в психике Родченкова, назвал его "человеком-оборотнем" и добавил, что информатор "запутался в своем вранье".

"Зная Родченкова, его психотип… Это человек, который считал себя выше всех, умнее всех. Он талантливый человек в химии… но при этом человек с неуравновешенной психикой. Выгораживает себя, придумывая новую ложь, рисуя себя исполнителем чужой воли. Хотя он был в центре и был главным исполнителем и организатором. Я не могу сказать, преступник ли он. Скорее… человек-оборотень. Он предал идеалы чистого спорта. Предатель — слово громкое, для меня он человек, запутавшийся в своем вранье", — заявил Колобков.

Кроме того, министр подчеркнул, что результаты на сочинской Олимпиаде не сильно выбиваются из ряда предыдущих хороших выступлений.

"Нет у нас таких результатов, тем более на Олимпиаде в Сочи, которые как-то бы выходили из ряда других хороших выступлений на предыдущих, последующих…", — заключил он.

О возможных проблемах с психическим здоровьем Родченкова рассказал и премьер-министр России Дмитрий Медведев.

"Очень жаль, когда чистые спортсмены сталкиваются с такой несправедливостью. И эти спортсмены, и наша страна в целом в такой ситуации столкнулась с беспрецедентным случаем бездоказательных обвинений в адрес целого государства, которые, как известно, строятся на показаниях единственного лица, прямо скажем, психически неустойчивого, если говорить прямо — лица с явными психопатическими отклонениями, совершавшего преступные действия, выражавшиеся в том, что он сам распространял допинг среди спортсменов", — отметил Медведев.

"Допинговая программа"

Бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков рассказал в 2016 году газете New York Times, что в России якобы создали "допинговую программу", нацеленную на доминирование на домашних Играх в 2014 году. Под эту программу, по его словам, попали не менее 15 медалистов Олимпиады в Сочи. Российские власти неоднократно отвергали обвинения в господдержке применения допинга в спорте.

По итогам работы комиссии Международного Олимпийского комитета под руководством Дениса Освальда, которая занималась перепроверкой допинг-проб, взятых на сочинской Олимпиаде, российских спортсменов лишили 11 медалей и первого места в медальном зачете Игр. МОК 5 декабря опубликовал доклад комиссии, в котором отмечалось, что доказательств поддержки высшими госорганами российской власти "допинговой программы" не найдено.