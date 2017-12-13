Олимпиада-2018: на Игры смогут поехать 208 российских спортсменов

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. На Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане смогут выступить 208 российских спортсменов. Об этом сообщила первый зампред комитета Госдумы по международным делам олимпийская чемпионка Светлана Журова.

"На данный момент получено 208 лицензий для участия в Олимпиаде. До начала Игр осталось два месяца, и исполком МОК еще может изменить свое решение по поводу приостановки членства ОКР и нашего флага с гимном. Я видела, как это произошло в случае с командой Индии в Сочи", — написала Журова в Facebook.

Ранее глава Олимпийского комитета России Александр Жуков сообщил, что потенциальные лицензии на участие в Играх-2018 имеют уже более 200 российских спортсменов. "Но это потенциально, так как речь идет о том, что конкретный состав будет определять МОК. Сейчас не надо забегать вперед и четко определять количество российских участников", — сказал Жуков, слова которого приводит "Р-Спорт".

Единогласное решение

Олимпийское собрание во вторник единогласно приняло решение поддержать российских спортсменов, претендующих на участие в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане. Теперь остается утвердить с Международным олимпийским комитетом (МОК) технические вопросы, этим займется специальная комиссия Олимпийского комитета России (ОКР).

Президент России Владимир Путин 6 декабря заявил, что "никакой блокады" тем российским олимпийцам, которые захотят принять участие в Играх, никто объявлять не будет. "Они на протяжении всей карьеры готовятся к этим стартам, для них это очень важно, поэтому, исходя из этих соображений, мы, конечно, не будем никому ничего запрещать", — сказал глава государства.

Под олимпийским флагом

Комиссия спортсменов ОКР 11 декабря также поддержала решение тех российских атлетов, которые согласились участвовать в Олимпиаде. "Комиссия поддержала тех спортсменов, которые решили участвовать в Играх, и уважает мнение тех, кто по различным причинам не будет этого делать", — сказала глава комиссии, олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая.

Пятого декабря исполком МОК после изучения итогов работы комиссии Дениса Освальда и Самуэля Шмида, занимавшейся перепроверкой допинг-проб российских спортсменов, участвовавших в Зимних играх в Сочи, решил допустить неуличенных в допинге легкоатлетов на Олимпиаду в Пхенчхане под олимпийским флагом и в статусе "спортсменов-олимпийцев из России" (OAR).

При этом МОК принял решение о временном отстранении Олимпийского комитета России.