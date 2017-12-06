Российские спортсмены смогут пройти с флагом страны на закрытии Олимпиады

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Допущенные до участия в Играх в Южной Корее в 2018 году российские спортсмены смогут пройти под национальным флагом на церемонии закрытия, заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

Международный олимпийский комитет (МОК) ранее постановил отстранить российскую сборную Олимпийских игр в Пхёнчхане. На соревнования могут быть допущены спортсмены, не замешанные в допинговом скандале, их команда будет называться "олимпийские спортсмены России". Она будет выступать под олимпийским флагом, без гимна и атрибутики национальной сборной

Решение МОК

Помимо сборной России МОК дисквалифицировал российский Олимпийский комитет, а также пожизненно отстранил вице-премьера Виталия Мутко и бывшего замминистра спорта Юрия Нагорных. Кроме того, ОКР должен внести в МОК 15 миллионов долларов в качестве возмещения расходов на проведение допинг-расследования и в качестве вклада в развитие глобальной антидопинговой системы.

Александр Жуков назвал запрет на представление своей страны на соревнованиях неприемлемым и унизительным. "Сам запрет представлять на соревнованиях свою страну не только противоречит сути олимпийского движения, но и выходит далеко за его рамки, так как ограничивает право спортсмена как человека и гражданина", — заявил глава ОКР.

Он отметил, что решение МОК повлияет на судьбы нового поколения российских спортсменов, многие из которых впервые имеют возможность выступить на грядущих Олимпийских играх. "Они не могут и не должны нести ответственность за допущенные ранее нарушения", — считает глава ОКР.

История скандала

WADA в 2015 году обвинило Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил и вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу организации. В ноябре 2015 году глава РУСАДА Григорий Родченков был отправлен в отставку. В 2016 году он переехал в США, где в интервью New York Times рассказал, что минимум 15 российских призеров Олимпиады в Сочи были частью "допинговой программы" России.

Для проверки этих сообщений МОК создал две специальные комиссии. Первая во главе с Денисом Освальдом перепроверяла пробы российских спортсменов с Олимпиады в Сочи. По итогам ее работы Россия лишилась 11 наград и потеряла первое место в общекомандном зачете. Вторая комиссия, возглавляемая бывшим президентом Швейцарии Самуэлем Шмидом, проверяла информацию о возможном государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему.

На основе результатов работы комиссий МОК подтвердил "системные манипуляции с допингом во время Олимпиады в Сочи", однако не нашел доказательств существования государственной допинг-системы.