Под чужим флагом: российскую сборную отстранили от Олимпиады-2018

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) постановил отстранить российскую сборную от участия в Играх в Южной Корее в 2018 году. Решение принято на основе выводов специальных комиссий, которые подтвердили "системные манипуляции с допингом во время Олимпиады в Сочи".

Кроме того, МОК дисквалифицировал российский Олимпийский комитет, а также пожизненно отстранил вице-премьера Виталия Мутко и бывшего замминистра спорта Юрия Нагорных.

Российские спортсмены, которых не обвинили в использовании допинга, смогут выступить на Играх под олимпийским флагом. Решение об их допуске примет специальная комиссия.

Положительные и отрицательные стороны

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков заявил, что исполком МОК принял важное решение, которое максимально учитывает интересы спортсменов и содержит в себе положительные и отрицательные стороны.

Он отметил, что комиссия под руководством Самуэля Шмида не нашла подтверждения существования в России государственной системы поддержки употребления спортсменами допинга. В то же время, по словам главы ОКР в докладе прямо сказано, что бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков занимался мошеннической деятельностью с целью наживы.

Жуков отметил, что, если Олимпиада-2018 в южнокорейском Пхенчхане пройдет нормально, дисквалификация ОКР будет отменена. Кроме того, ограничения по флагу и гимну России, вероятно, будут сняты до последнего дня Игр в Южной Корее, тогда российские спортсмены смогут пройти на церемонии закрытия под своим флагом.

Специальные комиссии

Решение МОК основано на работе двух комиссий. Первая во главе с Денисом Освальдом перепроверяла пробы российских спортсменов с Олимпиады в Сочи. По итогам ее работы Россия лишилась 11 наград и потеряла первое место в общекомандном зачете.Вторая комиссия, возглавляемая бывшим президентом Швейцарии Самуэлем Шмидом, проверяла информацию о возможном государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему. Обе комиссии начали работу после расследования WADA под руководством Ричарда Макларена о подмене допинг-проб российских спортсменов при участии ФСБ.

Самуэль Шмид отметил, что выводы комиссии основаны не только на показаниях информатора WADA Григория Родченкова, но также на других ресурсах, свидетельствах переписки и обмене письмами.

История скандала

WADA в 2015 году обвинило Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил и вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу организации. В ноябре 2015 году глава РУСАДА Григорий Родченков был отправлен в отставку. Виталий Мутко заявлял, что Родченков просил не увольнять его и говорил, что благодаря имеющейся у него информации можно вместе "взорвать" и WADA, и Международный олимпийский комитет (МОК).

После отставки Родченков переехал в США. В 2016 году в интервью New York Times он сообщил, что минимум 15 российских призеров Олимпиады в Сочи были частью "допинговой программы" России. Позднее Международный олимпийский комитет (МОК) создал две специальные комиссии. По результатам работы комиссии под руководством Дениса Освальда, которая занимается перепроверкой допинг-проб россиян с Олимпиады в Сочи, Россия уже лишилась 11 медалей Игр-2014 и потеряла первое место в общекомандном медальном зачете соревнований.