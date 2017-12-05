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Спорт

Доказать непричастность: СМИ назвали условия допуска россиян на ОИ-2018

03:2405.12.2017
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкСимволика XXIII Олимпийских игр в Олимпийском парке в Пхенчхане. Архивное фотоСимволика XXIII Олимпийских игр в Олимпийском парке в Пхенчхане. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Стали известны критерии Международного олимпийского комитета (МОК) по возможному допуску российских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Южной Корее в нейтральном статусе, сообщает портал Inside the games.

Символика зимних Олимпийских игр 2018 в Пхенчхане. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Заставить мировой спорт забыть слово "Россия": о чем будет заседать МОК

Российских спортсмены должны будут подать индивидуальные заявки с доказательствами своей непричастности к процессу, из-за которого национальная федерация "не смогла выстроить адекватную систему защиты и поддержки "чистых" атлетов".

Другим условием станет отсутствие имени спортсмена в базе данных московской антидопинговой лаборатории, полученной Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в ноябре. По данным Inside the games, в базе содержатся имена нескольких тысяч россиян, которые якобы принимали участие в допинговой программе с 2012 по 2015 год.

Подобная система применялась Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) для допуска россиян на чемпионате мира в 2017 году в Лондоне.

Вопрос участия российских спортсменов в Олимпиаде-2018 будет решен во вторник, 5 декабря, на заседании исполкома МОК, которое пройдет в швейцарской Лозанне.

Россияне должны выступать за свою страну

Школьник Роман Старков, автор идеи акции #noRUSSIAnoGAMES. 29 ноября 2017
© РИА Новости / Александр Гальперин
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"No Russia, no Games": в Сети запустили флешмоб в поддержку сборной России
Ранее издание New York Times сообщало со ссылкой на свои источники, что МОК рассматривает вариант допуска сборной России до Олимпийских игр 2018 года при условии, что национальный гимн России исполняться не будет, а российская делегация не примет участие в церемонии открытия.

"Позиция однозначная у всех — россияне под нейтральным флагом на Олимпийских играх выступать не будут, они будут выступать за свою страну. Такой вариант даже не рассматривается", — заявлял глава Олимпийского комитета России Александр Жуков.

С ним солидарен вице-премьер Виталий Мутко. " На эту тему уже высказался президент РФ, и я могу его только процитировать: это недопустимо, это унижение России", — заявил он в ноябре.

Допинговый скандал

Поднятие российского флага во время церемонии закрытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи.
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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WADA в 2015 года обвинило Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил и вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу организации. В ноябре 2015 году глава РУСАДА Григорий Родченков был отправлен в отставку. Виталий Мутко заявлял, что Родченков просил не увольнять его и говорил, что благодаря имеющейся у него информации можно вместе "взорвать" и WADA, и Международный олимпийский комитет (МОК).

После отставки Родченков переехал в США. В 2016 году в интервью New York Times он сообщил, что минимум 15 российских призеров Олимпиады в Сочи были частью "допинговой программы" России. Позднее Международный олимпийский комитет (МОК) создал две специальные комиссии. По результатам работы комиссии под руководством Дениса Освальда, которая занимается перепроверкой допинг-проб россиян с Олимпиады в Сочи, Россия уже лишилась 11 медалей Игр-2014 и потеряла первое место в общекомандном медальном зачете соревнований.

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