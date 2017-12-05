Доказать непричастность: СМИ назвали условия допуска россиян на ОИ-2018

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Стали известны критерии Международного олимпийского комитета (МОК) по возможному допуску российских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Южной Корее в нейтральном статусе, сообщает портал Inside the games.
Российских спортсмены должны будут подать индивидуальные заявки с доказательствами своей непричастности к процессу, из-за которого национальная федерация "не смогла выстроить адекватную систему защиты и поддержки "чистых" атлетов".
Другим условием станет отсутствие имени спортсмена в базе данных московской антидопинговой лаборатории, полученной Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в ноябре. По данным Inside the games, в базе содержатся имена нескольких тысяч россиян, которые якобы принимали участие в допинговой программе с 2012 по 2015 год.
Подобная система применялась Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) для допуска россиян на чемпионате мира в 2017 году в Лондоне.
Вопрос участия российских спортсменов в Олимпиаде-2018 будет решен во вторник, 5 декабря, на заседании исполкома МОК, которое пройдет в швейцарской Лозанне.
Россияне должны выступать за свою страну
"Позиция однозначная у всех — россияне под нейтральным флагом на Олимпийских играх выступать не будут, они будут выступать за свою страну. Такой вариант даже не рассматривается", — заявлял глава Олимпийского комитета России Александр Жуков.
С ним солидарен вице-премьер Виталий Мутко. " На эту тему уже высказался президент РФ, и я могу его только процитировать: это недопустимо, это унижение России", — заявил он в ноябре.
Допинговый скандал
После отставки Родченков переехал в США. В 2016 году в интервью New York Times он сообщил, что минимум 15 российских призеров Олимпиады в Сочи были частью "допинговой программы" России. Позднее Международный олимпийский комитет (МОК) создал две специальные комиссии. По результатам работы комиссии под руководством Дениса Освальда, которая занимается перепроверкой допинг-проб россиян с Олимпиады в Сочи, Россия уже лишилась 11 медалей Игр-2014 и потеряла первое место в общекомандном медальном зачете соревнований.