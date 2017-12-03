"Беспокоили украинцы": Родченков рассказал о просьбе испортить допинг-пробу

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) и экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что бывший замминистра спорта России Юрий Нагорных якобы просил его подменить пробы украинской биатлонистки Виты Семеренко на Олимпиаде-2014 в Сочи. Его слова приводит "Р-Спорт" со ссылкой на New York Times.
По утверждению Родченкова, Нагорных беспокоился из-за украинских биатлонисток, которые представляли угрозу для команды России во время эстафеты на Играх в Сочи. При этом сам Родченков, который в тот момент возглавлял антидопинговую лабораторию, якобы отказался это делать.
"Я не мог это сделать с невинной спортсменкой. За время своей работы я менял много положительных допинг-проб на чистые, но никогда наоборот", — сказал он.
Ранее МОК признал россиянку Ольгу Вилухину виновной в нарушении антидопинговых правил и аннулировал её результат на Играх-2014. Ее серебряная медаль в индивидуальном спринте должна перейти Вита Семеренко.
"Взорвать WADA"
WADA в 2015 года обвинило Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил и вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу организации. В ноябре 2015 году Родченков оставил свой пост. Вице-премьер России Виталий Мутко заявлял, что Родченков просил не увольнять его и говорил, что благодаря имеющейся у него информации можно вместе "взорвать" и WADA, и Международный олимпийский комитет (МОК).
После увольнения Родченков переехал в США. В 2016 году в интервью New York Times он сообщил, что минимум 15 российских призеров Олимпиады в Сочи были частью "допинговой программы" России. Позднее Международный олимпийский комитет (МОК) создал две специальные комиссии.
По результатам работы комиссии под руководством Дениса Освальда, которая занимается перепроверкой допинг-проб россиян с Олимпиады в Сочи, Россия уже лишилась 11 медалей Игр-2014 и потеряла первое место в общекомандном медальном зачете соревнований.
"Психиатрическая проблема"
Депутат Госдумы и президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев заявлял, что WADA позорит себя и ставит под угрозу спорт во всем мире, доверяя показаниям Родченкова. "От суда и реального наказания его спасло только то, что его признали шизофреником — то есть, человек официально был признан душевнобольным. Перед этим он совершил неудачную попытку самоубийства — что это, если не свидетельство что это человек неуравновешенный, склонный к неадекватным поступкам и делюзиям", — отмечал он.