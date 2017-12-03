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Спорт

"Беспокоили украинцы": Родченков рассказал о просьбе испортить допинг-пробу

06:4903.12.2017
(обновлено: 07:07 03.12.2017)
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкГригорий Родченков. Архивное фотоГригорий Родченков. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) и экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что бывший замминистра спорта России Юрий Нагорных якобы просил его подменить пробы украинской биатлонистки Виты Семеренко на Олимпиаде-2014 в Сочи. Его слова приводит "Р-Спорт" со ссылкой на New York Times.

© РИА Новости / Илья Питалев
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По утверждению Родченкова, Нагорных беспокоился из-за украинских биатлонисток, которые представляли угрозу для команды России во время эстафеты на Играх в Сочи. При этом сам Родченков, который в тот момент возглавлял антидопинговую лабораторию, якобы отказался это делать.

"Я не мог это сделать с невинной спортсменкой. За время своей работы я менял много положительных допинг-проб на чистые, но никогда наоборот", — сказал он.

Ранее МОК признал россиянку Ольгу Вилухину виновной в нарушении антидопинговых правил и аннулировал её результат на Играх-2014. Ее серебряная медаль в индивидуальном спринте должна перейти Вита Семеренко.

"Взорвать WADA"

WADA в 2015 года обвинило Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил и вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу организации. В ноябре 2015 году Родченков оставил свой пост. Вице-премьер России Виталий Мутко заявлял, что Родченков просил не увольнять его и говорил, что благодаря имеющейся у него информации можно вместе "взорвать" и WADA, и Международный олимпийский комитет (МОК).

© РИА Новости / Антон Денисов
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После увольнения Родченков переехал в США. В 2016 году в интервью New York Times он сообщил, что минимум 15 российских призеров Олимпиады в Сочи были частью "допинговой программы" России. Позднее Международный олимпийский комитет (МОК) создал две специальные комиссии.

По результатам работы комиссии под руководством Дениса Освальда, которая занимается перепроверкой допинг-проб россиян с Олимпиады в Сочи, Россия уже лишилась 11 медалей Игр-2014 и потеряла первое место в общекомандном медальном зачете соревнований.

"Психиатрическая проблема"

Виталий Мутко, Дмитрий Козак и Григорий Родченков
© РИА Новости / Михаил Сербин
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"Не верю!" В опубликованных NYT дневниках Родченкова нет доказательств
Премьер-министр России Дмитрий Медведев, комментируя высказывания Родченкова, допустил, что у того могут быть проблемы с психикой. "Есть там и другие персонажи, типа этого Родченкова, который всякие там дневники публикует. Но это, мне кажется, уже скорее психиатрическая проблема. Достаточно посмотреть на эти дневники, чтобы понять, что этому гражданину нужна, прежде всего, психиатрическая помощь, а не какая-то другая. Но это мы оставим в стороне", — сказал Медведев.

Депутат Госдумы и президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев заявлял, что WADA позорит себя и ставит под угрозу спорт во всем мире, доверяя показаниям Родченкова. "От суда и реального наказания его спасло только то, что его признали шизофреником — то есть, человек официально был признан душевнобольным. Перед этим он совершил неудачную попытку самоубийства — что это, если не свидетельство что это человек неуравновешенный, склонный к неадекватным поступкам и делюзиям", — отмечал он.

 

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Спорт
Комментарии
6 пользователей оставили 6 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Гражданин РФ
Такой брехун. Скажу жёстко (модератору: без призыва к насилию), но если бы разведка открыто ликвидировала Родченкова, то все потенциальные предатели дважды подумали бы.
07:02
03.12.2017
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balandinus
Попытка самоубийства? Наверное он ее обязательно повторит, это будет вишенкой на его подлой жизни, чтобы и за гробом ему не было спасения…
07:03
03.12.2017
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