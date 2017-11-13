СМИ сообщили об угрозе отстранения России от Олимпиады-2018

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не станет восстанавливать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах на заседании совета учредителей организации, которое состоится 16 ноября, об этом сообщил журналист Хайо Зеппельт телеканалу ARD.

Зеппельт отметил, что такое решение может привести к тому, что сборная России будет отстранена от участия в Олимпийских играх в 2018 году, которые пройдут в Южной Корее.

По его словам, "Россия не выполнила предъявленные ей требования — признание вмешательства государства в антидопинговую программу и обеспечение доступа к закрытым образцам проб".

В ноябре 2015 года WADA обвинило Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил. Агентство также вынесло решение о несоответствии УСАДА кодексу организации. Вопрос восстановления РУСАДА будет рассмотрен 16 ноября.

Российские власти многократно отмечали отсутствие в стране господдержки применения допинга в спорте.

Ранее издание Daily Mail сообщило, что информатор WADA Григорий Родченков передал новые данные комиссии МОК о допинге в российском спорте.

Окончательное решение о допуске России к участия на Олимпиаде-2018 должно быть принято на исполкоме Международного олимпийского комитета (МОК) в начале декабря.

Ранее президент России Владимир Путин, комментируя обвинения в адрес российских спортсменов в применении допинга, заявил, что скандал может быть связан с предстоящими в стране выборами в главы государства в 2018 году.