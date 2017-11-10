Британский серфингист сломал позвоночник, пытаясь покорить гигантскую волну

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Британский серфингист Эндрю Коттон получил перелом позвоночника во время "штурма" 15-метровой "водной стены" у побережья Португалии, сообщает The Sun. Видеозапись своего падения с доски спортсмен выложил в Instagram.

Публикация от Andrew Cotton (@andrew_cotty) Ноя 8 2017 в 10:50 PST

Инцидент произошел в минувшую среду, 8 ноября, в каньоне Назаре, где проходило показательное выступление в честь возвращения в серфинг Гарретта МакНамары, который в 2011 году оседлал волну высотой 23,77 метра.

На кадрах видно, как гигантская волна накрыла Коттона, после чего отбросила его сторону.

После происшествия мужчину сразу же доставили в местную больницу, где у него констатировали перелом позвоночника. Сам Коттон заявил, что намерен продолжить заниматься серфингом.