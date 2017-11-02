МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Спортивный комментатор Василий Уткин упал со стула в прямом эфире радио "Спорт FM". Видео своего падения ведущий опубликовал в Instagram.

Публикация от Василий Уткин (@realradioutkin) Ноя 2 2017 в 9:43 PDT

Уткин отметил, что кресло под ним сломалось далеко не в первый раз, но на камеру подобный инцидент попал впервые. По его словам, это связано с тем, что кресла обычно рассчитываются на массу в сто десять килограммов, а он весит более ста пятидесяти.

"Все трюки выполнены профессионалами, не пытайтесь повторить дома без взрослых", — пошутил ведущий.