Мировой рекорд: россиянин поднял штангу весом в 440 килограммов

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Россиянин Юрий Белкин побил мировой рекорд, подняв штангу весом 440 килограммов. Об этом сообщает НТВ.
Предыдущий рекорд принадлежал американскому тяжелоатлету Кайлеру Воламу, который летом 2017 года поднял штангу весом в 421,5 килограмма.
Юрий Белкин — участник сборной России по пауэрлифтингу, двукратный абсолютный чемпион мира среди юниоров, чемпион России и мира по классическому пауэрлифтингу среди мужчин. Прошлый рекорд тяжелоатлета, установленный в 2016 году, составил 420 килограммов.