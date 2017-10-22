Чемпионка мира по боксу нокаутировала поцеловавшую ее соперницу

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Абсолютная чемпионка мира по боксу в полусреднем весе из Норвегии Сесилия Брекхус одержала победу над шведкой Микаэлой Лорен, которая поцеловала ее во время "дуэли взглядов", сообщает RT.

Поединок завершился техническим нокаутом в шестом раунде. Это девятый нокаут в карьере чемпионки, одержавшей 32 победы в 32 боях.

Благодаря успешному исходу схватки шведке удалось защитить титулы Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирного боксёрского совета (WBC).

До поединка во время традиционной "дуэли взглядов" Микаэла Лорен поцеловала соперницу. Брекхус ответила ей пощечиной, но затем обе женщины рассмеялись.