Проявили характер: «Спартак» разгромил «Севилью» в матче Лиге чемпионов

МОСКВА,18 окт — РИА Новости. Московский "Спартак" со счетом 5:1 в домашнем матче обыграл испанскую "Севилью" в групповом матче этапа Лиги чемпионов. Игра прошла в Москве на "Открытие-Арене", сообщает Р-Спорт.

За российскую команду забили Квинси Промес (18 и 90), Лоренсо Мельгарехо (58), Денис Глушаков (67) и Луис Адриано (74). За "Севилью" отличился Симон Кьер (30). На 25-й минуте полузащитник "Спартака" Александр Самедов получил травму задней поверхности бедра и был заменен на Лоренсо Мельгарехо.

После трех сыгранных матчей в группе Е "Ливерпуль" и "Спартак" набирают по пять очков. За ними расположилась "Севилья" с четырьмя баллами. Словенский "Марибор" с одним очком замыкает таблицу. Ответный матч "Спартак" проведет против "Севильи" 1 ноября.

Обретение стабильности

Игру "Спартака" оценили в РФПЛ. Президент организации Сергей Прядкин отметил характер команды и постепенное обретение стабильности.

"Очень рад. Очень хорошие впечатления от игры "Спартака". Виден настрой команды. При счете 1:1 было видно, что испанцы имели 3-4 момента. Доволен тем, что ребята проявили характер. "Спартак" со всей ответственностью подошел к игре и достойно победил. Честно говоря, "Спартак" потихоньку приходит к стабильности", — сказал он.

Ранее специалисты давали разные прогнозы на исход матча. Так, председатель совета директором команды Леонид Федун предвидел "тяжелую борьбу", а президент "Лукойла" Вагит Алекперов заявил, что "ждет только победы".

"Спартак" впервые с сезона 2012-2013 года принимает участие в групповом этапе Лиги чемпионов. Победа над "Севильей" стала первой с октября 2012 года, когда московская команда одолела португальскую "Бенфику". "Спартак" провел с "Севильей" 27 встреч, 13 из которых закончились для красно-белых поражением, 8 — победой.

Расслабляться рано

В ответном матче футболистов "Спартака" ждет совсем другая игра, уверен главный тренер московской команды Массимо Каррера."В Севилье увидим совсем другую игру. Дома у них отличная поддержка болельщиков, это другая команда, которая может доставить трудности любому сопернику. Нас ждет очень сложный матч. Сегодня они где-то ошиблись, где-то недоработали, но факт остается фактом: это отличная команда", — заявил Каррера на пресс-конференции.