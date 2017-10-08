МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Матч первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между владимирским "Торпедо" и ивановским "Текстильщиком" закончился скандалом: судья Петр Мирошниченко принял ряд спорных решений, возмутивших команду хозяев.
"Ты что творишь? Это пенальти! За нарушение в штрафной площади дают штрафной? Пенальти стопроцентнейший. <…> Позор российскому футбольному корпусу. Штрафуйте меня за это. <…> Это позор российского футбола", — прокричал комментатор.
После этого Никольский решил матч дальше не комментировать.
"Смотрите футбол без комментатора. До свидания", — заключил пресс-атташе "Торпедо".
Позже Никольский рассказал агентству "Р-Спорт", что произошедшее — далеко не первый случай такого рода в ПФЛ, и попросил судейский комитет обратить внимание на работу Мирошниченко. Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин, присутствовавший на матче, написал в Twitter, что стал "свидетелем судейского произвола".
Сегодня был свидетелем судейского произвола арбитра Мирошниченко #ТорпедоВладимир — #ТекстильщикИваново— ⚽Ruslan Nigmatullin (@RusNigmatullin) 6 октября 2017 г.
Ретвит, если пенальти
Лайк, если нет pic.twitter.com/SKtn4cFUbF
Игра завершилась со счетом 1:1. За сутки видеозапись эпизодов матча набрала более 57 тысяч просмотров на Youtube.