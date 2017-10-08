МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Матч первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между владимирским "Торпедо" и ивановским "Текстильщиком" закончился скандалом: судья Петр Мирошниченко принял ряд спорных решений, возмутивших команду хозяев.

Так, на 65-й минуте матча арбитр не стал назначать пенальти в ворота "Текстильщика", посчитав, что вратарь команды сбил соперника за пределами штрафной. После розыгрыша стандарта мяч попал в руку защитнику, но и здесь судья не вмешался в игру. На это эмоционально отреагировал комментатор матча, пресс-атташе "Торпедо" Владимир Никольский.

"Ты что творишь? Это пенальти! За нарушение в штрафной площади дают штрафной? Пенальти стопроцентнейший. <…> Позор российскому футбольному корпусу. Штрафуйте меня за это. <…> Это позор российского футбола", — прокричал комментатор.

После этого Никольский решил матч дальше не комментировать.

"Смотрите футбол без комментатора. До свидания", — заключил пресс-атташе "Торпедо".

Позже Никольский рассказал агентству "Р-Спорт", что произошедшее — далеко не первый случай такого рода в ПФЛ, и попросил судейский комитет обратить внимание на работу Мирошниченко. Экс-вратарь сборной России Руслан Нигматуллин, присутствовавший на матче, написал в Twitter, что стал "свидетелем судейского произвола".

Игра завершилась со счетом 1:1. За сутки видеозапись эпизодов матча набрала более 57 тысяч просмотров на Youtube.