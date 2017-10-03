Путин и Полтавченко поспорили у макета "Зенит-Арены"

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Владимир Путин попросил губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко уделять больше внимания строительству ледовых арен.

Показывая президенту макеты площадок, построенных к ЧМ-2018, Полтавченко рассказал об особенностях стадиона "Санкт-Петербург". Он обратил внимание главы государства на уникальное выкатное поле и раздвижную крышу сооружения. Путин признал, что стадион вышел красивым, но недоработки все же есть.

"Для хоккеистов бы еще строили", — добавил российский лидер. Полтавченко попытался заверить, что работа в этом направлении уже идет. "Да ничего не строите", — ответил Путин.