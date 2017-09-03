СМИ сообщили, что Месси покинет Барселону летом 2018 года

Издание отмечает, что футболист недоволен трансферной политикой своего клуба, поэтому пока не продлевает контракт с "Барселоной".
Действующее соглашение Месси истекает летом 2018 года, после чего нападающий намерен покинуть каталонский клуб в статусе свободного агента. Как сообщало агентство "Р-Спорт" со ссылкой на The Sun, Месси может продолжить карьеру в английском "Манчестер Сити".
Ранее бразильский футболист Неймар перешел из "Барселоны" во французский "ПСЖ" за рекордные 222 миллиона евро.
Месси начал заниматься футболом в пять лет. В спортивную секцию его отвела бабушка: она единственная в семье хотела, чтобы внук стал футболистом. В одном из интервью Месси рассказал, что все свои забитые голы он посвящает именно ей.
В основном составе "Барселоны" футболист дебютировал в ноябре 2003 года, а первый гол аргентинец забил 1 мая 2005 года в ворота "Альбасете", став самым молодым игроком в истории каталонского клуба, отличившимся в матче чемпионата Испании. На фото: Месси получил премию "Футболист года-2009" УЕФА.
В сезоне-2007/08 аргентинец провел 40 матчей за "Барселону", в которых забил 16 голов и сделал 17 результативных передач. Он вынужден был пропустить ряд игр из-за травмы, а в следующем сезоне, получив майку с 10-м номером от ушедшего Роналдиньо, стал главной звездой клуба, забив 38 голов в 51 игре.
Перед стартом сезона-2009/10 Месси оформил с "Барселоной" контракт до 2016 года, 1 декабря 2009 года получил первый "Золотой мяч", а в конце месяца - официальное звание лучшего футболиста мира. На данный момент Месси единственный четырехкратный обладатель "Золотого мяча ФИФА".
Месси, забивший 58 голов за сборную Аргентины, является лучшим бомбардиром за всю историю существования команды, однако сам футболист чрезвычайно недоволен своими вступлениями за "бело-голубых". Трижды на Кубке Америки и один раз на чемпионате мира Аргентина доходила до финалов, но не выигрывала турниры.
В июне 2016 года, после финала Кубка Америки, Месси даже заявил, что перестанет играть за сборную, потому что так будет лучше для команды. Однако ему позвонил президент Аргентины и лично попросил нападающего не покидать национальную сборную.
В марте дисциплинарный комитет ФИФА дисквалифицировал Месси на четыре официальные игры в составе сборной за оскорбление помощника судьи в матче отборочного турнира ЧМ-2018 с командой Чили. Форвард "Барселоны" сможет вернуться в сборную к игре с командой Эквадора 10 октября 2017 года.
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