СМИ сообщили, что Месси покинет Барселону летом 2018 года

МОСКВА 3 сен — РИА Новости. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси намерен покинуть каталонскую "Барселону" летом 2018 года, сообщает Daily Post.

Издание отмечает, что футболист недоволен трансферной политикой своего клуба, поэтому пока не продлевает контракт с "Барселоной".

Действующее соглашение Месси истекает летом 2018 года, после чего нападающий намерен покинуть каталонский клуб в статусе свободного агента. Как сообщало агентство "Р-Спорт" со ссылкой на The Sun, Месси может продолжить карьеру в английском "Манчестер Сити".

Ранее бразильский футболист Неймар перешел из "Барселоны" во французский "ПСЖ" за рекордные 222 миллиона евро.