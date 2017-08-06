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Спорт

ЧЕ по велоспорту на шоссе: бронза Забелинской и титул для Кристоффа

22:0106.08.2017
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© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкОльга Забелинская после финиша в групповой гонке на соревнованиях по шоссейному велоспортуОльга Забелинская после финиша в групповой гонке на соревнованиях по шоссейному велоспорту
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 6 авг — Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Бронза Ольги Забелинской в групповой гонке стала единственной медалью сборной России на чемпионате Европы по велоспорту на шоссе, который завершился в датском Хернинге.

Российская велогонщица Ольга Забелинская. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Забелинская завоевала бронзу ЧЕ по велоспорту на шоссе в групповой гонке

Всего на турнире было разыграно по четыре комплекта наград в каждой возрастной категории — в юниорах, "андерах" (19-22 года) и "элите". Медали разыгрывались в индивидуальных и групповых гонках в соревнованиях женщин и мужчин.

Суперзвездный подиум для Забелинской

Несмотря на то, что совместить старт на чемпионате Европы с календарем Мирового тура не так уж и просто, в Хернинг приехал по-настоящему звездный состав участников, хоть на этот раз и без обладателя "радужной" майки чемпиона мира Петера Сагана (Словакия).

Капитанами сборной России в групповых гонках изначально считались Ольга Забелинская и Александр Порсев. По признанию тренерского штаба национальной команды, все в большей степени надеялись на медаль Забелинской в "разделке", чем в "группе". Надежда эта была с оговоркой: Забелинская могла вообще не выступить в Хернинге. Еще в мае, после тяжелого падения, она перенесла операцию на ключице, и это была не единственная травма, полученная на гонке в Китае. Лидера женской сборной России до сих пор беспокоит травма руки, но еще одну операцию она решила отложить до конца сезона. Проверочным стартом для трехкратного призера Олимпийских игр стала "Джиро д"Италия", а затем уже был Хернинг, где россиянка стала 8-й в "разделке" и финишировала третьей в групповой гонке.

Именно после атаки Забелинской образовался отрыв, ставший медальным для трех его участниц. В итоге, Ольга финишировала третьей, а победила двукратная олимпийская чемпионка из Нидерландов Марианна Вос, выигравшая спринт у итальянки Джорджии Бронцини.

"Привезла группу на финиш, но спринт не мой конек. Все, что могла, сделала. Рука, конечно, у меня болела, но тут уж было не до боли в руке совсем", — сказала Забелинская агентству "Р-Спорт" после награждения, а на пресс-конференции отметила, что теперь настало время готовиться к сентябрьскому чемпионату мира.

Кристофф — чемпион

За несколько часов до женской групповой гонки финишировали в этой дисциплине "андеры", где сборная России остановилась в шаге от пьедестала — четвертым стал Петр Рикунов. Пелотон в гонке "андеров" порвался, Рикунову пришлось потратиться, чтобы переложиться в отрыв. "Потратил много сил, чтобы переложиться в группу, где были все лидирующие команды, кроме нас и голландцев. Потом уже из лидеров стал атаковать француз, поехал за ним. Ну и уже в финальной части до последнего сохранялась опасность, что группа нас нагонит, поэтому я решил рискнуть и атаковать, а не сидеть до последнего. Кто не рискует, тот не пьет шампанского, я рискнул и в этот раз оказался на самом обидном четвертом месте, хотя ехал сюда финишировать первым. В следующий раз буду хитрее, проворнее", — рассказал он.

Своими впечатлениями о гонке, в том числе об огромном количество проколов на одном из участков трассы, Рикунов поделился и со старшим партнером по команде Александром Порсевым, которому в качестве капитана предстояло проехать групповую гонку в воскресенье. В "элите" количество проколов на этом отрезке гонки и вовсе тянуло на мировой рекорд. Порсеву прокола избежать не удалось, равно как и падения в ключевой момент гонки.

"У него была хорошая позиция в группе, но падение за 100 метров до финиша выбило его из борьбы за медали. Серьезных повреждений он не получил, только ожоги из-за падения об асфальт", — рассказал главный тренер сборной России Иракли Абрамян.

У финишной черты между собой разобрались в борьбе за медали бронзовый призер Игр-2012 Александр Кристофф (Норвегия) и олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро Элиа Вивиани (Италия). Третьим финишировал голландец Морено Хофланд.

"Звезд Мирового тура на чемпионате Европы очень много. Было бы еще больше, если бы удалось немного внести коррективы в календарь по его проведению. Например, у нас Слава Кузнецов сразу после сегодняшней гонки вылетает специальным самолетом на "Энеко Тур". Нужно искать оптимальные сроки проведения, и, если удастся, тогда статус еще вырастет, хотя уже сейчас состав очень и очень серьезный", — отметил Абрамян.

Теперь российские гонщики возвращаются к выступлению за свои команды, а в сентябре будет сформирован новый состав сборной для участия в сентябрьском чемпионате мира в норвежском Бергене, где будет совсем другой профиль трассы, а лидером мужской команды станет капитан Katusha-Alpecin Ильнур Закарин.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>

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