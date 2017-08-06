"Зенит" разгромил "Спартак" в центральном матче четвертого тура РФПЛ

МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Футболисты питерского "Зенита" обыграли московский "Спартак" в матче четвертого тура РФПЛ со счетом 5:1, сообщает "Р-Спорт".

Центральный матч четвертого тура чемпионата России по футболу собрал 53 099 зрителей, что стало рекордом посещаемости домашних матчей петербургского клуба.

Голами в составе победителей отметились Александр Кокорин, Александр Ерохин, Доменико Кришито и Далер Кузяев. Также голкипер "Спартака" Артем Ребров в курьезном эпизоде переправил мяч в свои ворота.

В составе "красно-белых" единственный мяч в ворота соперника отправил Квинси Промес с пенальти.

Команды доигрывали матч вдесятером. Уже в добавленное время главный арбитр встречи удалил с поля за потасовку Игоря Смольникова и Луиса Адриано.

В следующем туре 9 августа "Зенит" встретится с екатеринбургским "Уралом". Футболисты "Спартака" в этот же день сыграют с тульским "Арсеналом".

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