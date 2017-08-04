В МОК рассказали, почему Россию не исключили из международных федераций

ЛОНДОН, 4 авг — Р-Спорт, Андрей Симоненко. Международный олимпийский комитет (МОК) и другие международные спортивные федерации, за исключением Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), не лишали Россию членства, поскольку антидопинговая система в других видах спорта не подвергалась такой манипуляции, как в легкой атлетике, заявил президент МОК Томас Бах.

IAAF продлила временное лишение членства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в организации на конгрессе в четверг.

"Потому что, как я объяснил, в IAAF особый случай с ВФЛА, в других федерациях такого нет, нигде так не манипулировалась антидопинговая система. Поэтому другие международные федерации приняли другие меры. Поэтому и МОК принял другие меры. Мы уважаем решения друг друга", — сказал Бах.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт" >>