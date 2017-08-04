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Спорт

Путин и глава Черемхово обсудили перспективы сборной России на ЧМ-2018

Сюжет:
Подготовка к проведению чемпионата мира-2018 по футболу в России (1075)
10:3404.08.2017
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание в поселке Танхой в Байкальском государственном природном биосферном заповеднике. 3 августа 2017Президент РФ Владимир Путин проводит совещание в поселке Танхой в Байкальском государственном природном биосферном заповеднике. 3 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ОЗЕРО БАЙКАЛ, 4 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил перспективы сборной России по футболу на домашнем чемпионате мира 2018 года с главой муниципального образования Черемхово Вадимом Семеновым, пригласившим главу государства на 100-летие города.

Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Бурятию
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Путин вручил врио главы Бурятии папку с жалобами местных жителей

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира, помимо Калининграда, будут сыграны в Москве, Волгограде, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. Сборная России примет участие в турнире на правах хозяйки.

Президент РФ получил неожиданное приглашение в конце совещания, посвященного вопросам ликвидации последствий лесных пожаров в Иркутской области и Бурятии. После мероприятия Путин сам позвал Семенова поговорить, угостив чаем из шиповника. Глава государства предложил рассказать о празднике, который предстоит в городе по случаю юбилея.

Выяснилось, что после торжественного собрания планируется выступление симфонического оркестра, а затем по площади пройдут сто пар молодоженов. Кроме того, запланированы спортивные соревнования, в частности, матч на первенство Иркутской области по футболу. Неожиданно глава государства поинтересовался у Семенова его мнением о том, как российская сборная будет играть на чемпионате мира.

"Честно? Плохо", — высказал свою точку зрения глава муниципального образования.

Президент не согласился со своим гостем. "Почему это плохо-то? Почему это пессимизм (такой)? Может быть, не выиграем, но почему будем плохо играть-то?", — спросил Путин.

В ответ Семенов выразил мнение, что российские футболисты заиграют, только если тренером станет сам президент.

"Нет. Каждый должен заниматься своим делом. Давайте будем все-таки надеяться на то, что ребята будут стараться", — сказал Путин, выразив надежду на достойную игру российских футболистов.

В ходе беседы выяснилось, что кроме футбола, в Черемхово популярными видами спорта также являются дзюдо и бокс. Только залов для занятия дзюдо в муниципальном образовании порядка полутора десятков, отметил Семенов.

Президент РФ попросил передать спортсменам привет и затем в ходе беседы подробнее расспросил гостя о состоянии дел в Черемхово.

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