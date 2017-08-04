МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Французские следователи могут проверить возможную причастность бывшего президента страны Николя Саркози к коррупционным схемам, которые якобы сопровождали решение о проведении чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, пишет газета Daily Telegraph со ссылкой на близкие к расследованию источники.

Выборы хозяев чемпионатов мира 2018 и 2022 годов проходили в декабре 2010 года в Цюрихе. ЧМ-2018 получила Россия. На организацию ЧМ-2022 претендовали Австралия, Япония, Южная Корея, Катар и США. Выборы затянулись до четвертого тура, в котором победил Катар. Франция считалась одним из активных сторонников организации мундиаля в Катаре.

По данным издания, следователи проверяют несколько сделок, связанных с французскими активами, приобретенными властями Катара. Одной из таких сделок является продажа французской мусороперерабатывающей компании Veolia, 5% акций которой приобрел катарский государственный инвестфонд.

Следователи полагают, что при совершении сделки "могли быть распылены" около 180 миллионов евро, а часть из них выплачена чиновникам, отвечающим за выбор страны-хозяйки ЧМ.

Газета сообщает, что Саркози был близко знаком с бывшими и действующими менеджерами компании, в связи с чем следователи, вероятнее всего, проверят, не являлся ли он выгодополучателем от утечки средств после заключения контракта.

Представитель финансовой прокуратуры Франции подтвердила, что ведомство ведет два отдельных расследования – по сделке с Veolia и заявке Катара. По ее словам, эти расследования не связаны между с собой, а Саркози "на этом этапе не является их фигурантом".