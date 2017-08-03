На стадионе "Зенита" осенью заменят поле

МОСКВА, 3 авг — Р-Спорт. Поле "Стадиона Санкт-Петербург", где принимает своих соперников футбольный клуб "Зенит", будет снова заменено осенью, заявил президент санкт-петербургской команды Сергей Фурсенко.

На "Стадионе Санкт-Петербург" домашние матчи проводит местный "Зенит", который в апреле переехал на новую арену со стадиона "Петровский". После состоявшегося 7 мая 2017 года матча чемпионата России прошлого сезона между "Зенитом" и грозненским "Тереком" (ныне — "Ахмат") занимавший в тот момент пост главного тренера "сине-бело-голубых" Мирча Луческу подверг критике состояние газона на арене. Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер позже заявил, что состояние поля на арене "оставляет желать лучшего".

В итоге последний домашний матч сезона против "Краснодара" 17 мая "Зенит" провел на стадионе "Петровский", а глава РФС Виталий Мутко сообщил, что газон на "Стадионе Санкт-Петербург" будут менять. Позже стало известно, что замена газона обойдется в 9 миллионов рублей. 30 мая стало известно, что укладка нового газона на стадионе в Петербурге завершена. Согласно календарю, в этом году есть еще три окна для игр сборной России – 28 августа – 3 сентября, 2-11 октября и 6-15 ноября.

"Мы специально строили такой стадион. Мы выбирали проект. Есть такой стадион "Альянц Арена" (в Германии), игроки всегда с удовольствием играют на нем. Четыре раза в году они меняют "поляну". Поэтому в этом нет ничего страшного. Есть дополнительные затраты, но, я думаю, мы тоже справимся с этой задачей. Думаю, поменяем, когда оно придет в негодность. В перерыве на сборные мы его поменяем. Думаю, оно в сентябре оно еще отстоит прекрасно", — сказал Фурсенко журналистам.

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