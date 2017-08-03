МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Группа американских сенаторов обратилась в Международную федерацию футбола (ФИФА) с просьбой провести расследование условий труда на стройках объектов чемпионата мира 2018 в России.

В обращении, которое подписали восемь законодателей во главе с сенатором от штата Нью-Джерси Бобом Менандесом, говорится, что ФИФА должна выполнять свои обязанности в области прав человека, защищая рабочих и спортсменов от принудительного труда.

"Главное спортивное событие в мире не должно строиться на спинах самых уязвимых людей на планете", — отмечается в заявлении.

Весной газета The Guardian опубликовала письмо главы ФИФА Джанни Инфантино, в котором он говорил о наличии доказательств нарушения прав рабочих из КНДР при строительстве стадионов в России. Однако позже в организации заявили, что уже в марте 2017 года группа мониторинга ФИФА не обнаружила там ни одного северокорейского строителя, и информация об ущемлении прав не подтвердилась.

Это не первая попытка американских законодателей повлиять на подготовку России к приему мундиаля. В апреле сенатор от штата Коннектикут Ричард Блюменталь написал письмо ФИФА c требованием отобрать у России право на проведение чемпионата. Поводом стала химическая атака в сирийской провинции Идлиб, которую президенту Башару Асаду якобы "позволили" сделать российские власти.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. Матчи будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.