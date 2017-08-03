Песков о докладе Макларена: есть моменты, с которыми в Москве не согласны

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Россия руководствуется установкой на неприемлемость каких-либо проявлений допинга в спорте, однако в различных докладах по данной теме есть моменты, с которыми Москва не согласна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, считает ли Кремль, что нужно признать результаты расследования комиссии под руководством Ричарда Макларена.

Накануне WADA опубликовало дорожную карту с оставшимися критериями для восстановления соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу WADA. Согласно одному из критериев, министерство спорта РФ, Олимпийский комитет России и РУСАДА должны признать результаты расследования независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

"Этим занимаются наши спортивные власти. Кроме того, вы знаете, что у нас есть комиссия (Виталия) Смирнова, наверное, лучше обращаться все-таки туда, потому что именно они осуществляют соответствующие контакты", — сказал Песков журналистам.

Ранее глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов заявил, что Россия не будет безоговорочно принимать результаты доклада комиссии Макларена, как того требует WADA, но признает, что некоторые проблемы были.

"Что касается различных докладов, которые звучали на этот счет, то вы знаете, что там есть некоторые моменты, с которыми в Москве не согласны", — добавил Песков.

"В целом мы руководствуемся абсолютной установкой президента Российской Федерации, и в нашем спорте также – на неприемлемость и недопустимость каких-либо проявлений допингов в спорте… и на максимальное возможное сотрудничество с соответствующими международными структурами", — добавил пресс-секретарь российского лидера.

WADA в ноябре 2015 года обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил, приостановило работу московской антидопинговой лаборатории и вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу WADA.

В докладе Макларена, который был опубликован в двух частях, говорилось о существовании в России покрываемой государством системы сокрытия применения допинга российскими спортсменами и что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами или получили выгоду от этого.

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