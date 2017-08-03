Песков о докладе Макларена: есть моменты, с которыми в Москве не согласны

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Россия руководствуется установкой на неприемлемость каких-либо проявлений допинга в спорте, однако в различных докладах по данной теме есть моменты, с которыми Москва не согласна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, считает ли Кремль, что нужно признать результаты расследования комиссии под руководством Ричарда Макларена.
"Этим занимаются наши спортивные власти. Кроме того, вы знаете, что у нас есть комиссия (Виталия) Смирнова, наверное, лучше обращаться все-таки туда, потому что именно они осуществляют соответствующие контакты", — сказал Песков журналистам.
"Что касается различных докладов, которые звучали на этот счет, то вы знаете, что там есть некоторые моменты, с которыми в Москве не согласны", — добавил Песков.
"В целом мы руководствуемся абсолютной установкой президента Российской Федерации, и в нашем спорте также – на неприемлемость и недопустимость каких-либо проявлений допингов в спорте… и на максимальное возможное сотрудничество с соответствующими международными структурами", — добавил пресс-секретарь российского лидера.
В докладе Макларена, который был опубликован в двух частях, говорилось о существовании в России покрываемой государством системы сокрытия применения допинга российскими спортсменами и что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами или получили выгоду от этого.
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